“A beleza da melancolía”: J.Antonio López (Bajo-baítono) y el “Cuarteto Novecento”

El Ciclo de Lied, “A beleza da melancolía”, concluye en el Teatro Principal- 20´30 h.-, con el bajo-barítono J.A. López, acompañado por el “Cuarteto Novecento”, con piezas de G.Puccini, G.Mahler, W. E. Korngold, G.Finzi, S. Barber y M.Ravel.. J.A. López, viene de triunfar con las “Pasiones” de J.S. Bach, en el Musikverein, y con el Brahms de “Ein Deutsche Requiem”. Fue dirigido por batutas como I.Fischer, D.Afkham, L.Maazel, P.Heras Casado, Christophe Rouset, Dudamel, J.Mena, Masaki Suzuki, G. Noseda o V.Pablo Pérez. Estrenó “El público”, de Mauricio Sotelo, sobre Lorca y El enigma di Lea”, de Benet Casablancas, en el “Liceu”, de Barcelona. Entre sus roles: “Jokannan”, “Macbeth”, “Rinaldo”, “Sharples”, “Giulio Cesar”,”Germont”, además de los “Gurrelieder”, de A.Schönberg. El “Cuarteto Novecento”, miembros de nuestra “RFG”, está integrado por Ildiko Oltai, Irina Gruja, Ioana Ciobotaru y Thomas Piel. Les debemos sus frecuentes colaboraciones en los frecuentes ciclos que disfrutamos en el Paraninfo y en otras propuestas camerísticas. Participaron en el cd “Fíos de uro”, de Rodrigo Romaní y como tal, llevan a activos desde 2016. Promovieron el ciclo “Mulleres compositoras”, estrenando el “Cuarteto de cuerdas Op. 11”, de Carlos López García-Picos.

G.Puccini con el cuarteto “Crisantemi”, obra dedicada a su estimado Amadeo de Saboya, Duque de Aosta, pieza lírica que sigue temas de los dúos de “Manon” y “Des Grieux”, de los actos tercero y cuarto de la ópera y que se apunta a las obras de tintes fúnebres. Pudo existir en el período que encaraba la composición de la ópera y fue estrenado en Milán y Brescia, por el “Cuarteto Campari”, con excelente aceptación. Del período, son también los “Tres minuetti”, que nos remiten a esa ópera.

G.Mahler con “Lieder eines fahrenden Gesellen”, (Canciones del camada errante), con seguridad, el reclamo del concierto por excelencia, en sus cuatro lieder. En Cassel, donde fue director de orquesta a partir de 1883, el músico quedó hechizado con la soprano Johanna Richter, uno de sus frecuentes amoríos que mantuvo durante su vida. Una de esas absorbentes relaciones propias en su personalidad y que jugaba al mismo tiempo con los temores al escándalo, en lo que suponía un teatro de provincias. Queda constancia de esos avatares por la correspondencia mantenida con su amigo Fritz Löhr, al que anunció a comienzos de 1885, que para ella había escrito las piezas. Se conservan cuatro lieder de los posibles seis de un principio y se desconoce paradero del manuscrito original, pero en la colección de Rosé, existe uno que parece remontarse a la década de 1880,sobre el que figura precisamente el título “Faderen Geselle”, de cuatro lieder, para voz grave con acompañamiento de orquesta. Las frecuentes variantes, han hecho posible una mayor divulgación, como es el caso de los “Rückert- Lieder” o “as Lied von der Erde”. Entre otras opciones, en cuanto al título, nos la ofrece la que se presenta con la portada “Rapsodia en cuatro poemas”, pero la partitura fue concluida más tarde, hacia 1891/2 y revisada en 1896, poco antes de su primera audición de Berlín, bajo la dirección del propio autor, el 16 de marzo de 1896.

Un Korgold diferente al asociado con el compositor de una boyante etapa americana, es el que tendremos a través del “Intermezzo” , del “Cuarteto para cuerdas nº 2”. Compositor austríaco con innegable escuela fomentada por un ambiente enriquecedor, más aún en su condición de niño prodigio, desconocía el futuro que le aguardaba en una Europa convulsa, de la que se vio obligado a huir. Pudo no obstante, aprovecharse del magisterio de artistas como A. von Zemlinsky o H.Gränder y pronto se hizo valer con la pantomima “Der Schneeman”, bien recibida en la Ópera de la Corte, a la que seguirán la actualmente valorada ”Iolanta”, pero mayor prestancia logrará con “Die Tote Stadt”, actualmente programada con frecuencia en las temporadas de los grandes teatros líricos. Erich Wolfgang Korngold, muerto en Hollywood, en 1957, fue un compositor de doble vertiente artística, y en ambas dejó profunda huella.

El británico Gerald Finzi, ya tuvo obras suyas en otros ciclo de Lied, en ediciones pasadas. Para esta vez, “By Footpath and Style nº 2”, primera serie de sus ciclos de canciones y que en este caso, reúne seis piezas, de las que tendremos tres de ellas: “Paying calls”, “The Master and The Leaves” y “Exeunt omnes”. El músico siguió la tradición de los grandes de la época, entre los que se encuentran E.Elgar, Parry, Vaughan Williams y otros como Ivor Gurney. En cuanto a los textos, el conocimiento de la tradición literaria, le ayudó a probar con escritores como Hardy, Traheme o Wordsworth. Sus canciones, preferentemente, fueron compuestas para pequeña orquesta o grupos de cámara, y fue un firme defensor de poetas poco conocidos.

Samuel Barber, con un par de cuartetos. “Dover Beach Op. 3”, que se apoya en la poética de M.Arnold y el conocido “Adagio” del “String Quarter 11”, la vena neorromántica del norteamericano y cuyo “Adagio” de este cuarteto, se convertirá en pieza universal, gracias a la orquestación de Arturo Toscanini, quien dará la primera ejecución con su orquesta de la “NBC”, el 5 de noviembre de 1938. Barber, poco antes, había encarado cuando todavía era alumno del “Curtis Institute”, otra obra que anunciaba trazos que se descubre aquí, se trataba de la “Serenade Op. I” , de similar elegancia en cada uno de sus tiempos. Nueva oportunidad para probar con la orquestación para formación de cuerdas. El cuarteto que nos afecta, será su contribución más lograda en este género.

Maurice Ravel, en un nuevo tratamiento de “Don Quichiotte à Dulcinée”, que le escuchamos el martes pasado al barítono Paul Gay, con el pianista Maciej Pikulski, transformado en el “Cuarteto para cuerdas M. 35”. Obra que dio de sí, ya que una de las posibilidades más logradas de este trabajo, es la versión para voz, de tres canciones compuestas entre 1932/3, sobre textos de Paul Morand, mientras aprovechaba para realizar la versión para piano, que se escuchó en el pasado concierto o la realizada para orquesta. El “Cuarteto Novecento”, nos dejarán una nueva visión, en el tratamiento camerístico. Conjunto de piezas que nos descubren la vena humorística del autor: “Chanson romanesque”, “Chanson épique” y “Chanson à boire”.