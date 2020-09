A colleita e o de despois

Non vai ser unha vendimia coma a de outros anos. Toda medida que se tome para garantir a saúde é pouca. Nunca está de máis. É mellor pecar de moito que de pouco. Pero tamén tenos que ser conscientes de que os que traballan na recollida da uva na Ulla ou noutras zonas galegas son xente de aquí. Veciños. Non hai temporeiros que veñan de lonxe e poidan traer o mal ese chamado coronavirus. O caso é que a colleita deste ano presenta moi boas perspectivas. Hai moita calidade na uva. Pero parte dos bodegueiros terán que loitar cos precios de saldo de quenes teñen os almacéns cheos de viño. Vai ser un ano diferente tanto na vedimia como na venta posterior do viño. Porque como en case todos os sectores, o coronavirus fixo, fai e fará daño.