A crise supera o sanitario

O covid-19 evidenciou até que punto a humanidade é fráxil, e a necesidade de manter unha relación responsábel coa natureza. Todo amosa que a desfeita ecolóxica, a estrema mobilidade de persoas e mercadorias, os desequilibrios na distribución da poboación, agravaron esta crise de saúde e económica, que non se soluciona só cunha vacina, porque ren evita que non se repita en pouco tempo cun novo virus. Sen dúbida, aínda que custe aceptalo por parte de moitas persoas, compren novos comportamentos sociais adaptados aos retos actuais, porén tamén un novo sistema económico e social que permita unha explotación e reparto racional e xusto dos recursos.

A esta altura as persoas atinxidas polo virus no mundo supera todas as previsións, non sendo as consideradas catastrofistas, nada menos que 16 millóns de persoas e delas 645 mil mortas. Unha traxedia, tendo en consideración que o virus estase a expandir a seu maior ritmo dende a súa aparición. Agora ben, non se pode obviar que o comportamento non é igual en todos os países, xa que aqueles nos que a mobilidade é maior, sexa por razóns económicas ou turismo, ou nos que existen grandes urbes, con barrios amoreados, e nos que o sistema de saúde é máis precario ou está privatizado, a pandemia causa maiores estragos.

Tampouco se pode obviar que alí onde existen governos que antepoñen o económico á prevención da saúde das clases populares, como Estados Unidos e Brasil a pandemia non deixa de medrar, malia que os governos dalgúns dos estados primen o aspectos sanitario. Trátase de dúas grandes potencias, unha delas hexemónica e con inxentes recursos. Polo que o combate ao virus non é só cuestión de medios, senón de modelo de sociedade e do tipo de desenvolvemento.

En contraste con estes malos exemplos de utilización dos medios nalgunhas potencias ponse como alternativa a Nova Zelandia. Mais pouco se di de Vietnam, ou de Cuba, onde as cifras de persoas afectadas e a mortalidade é extremadamente baixa, amosando a eficacia do sistema de saúde e das medidas tomadas polos governos, máxime cando se trata de países con ingresos de PIB baixos. Sen dúbida nalgúns casos axuda na loita contra o covid que se trate de illas, o que aumenta a eficacia da limitación da mobilidade, e noutros, como Vietnam, porque existen experiencias anteriores, hai 17 anos foi moi afectada polo SARS, e que Cuba sexa un exemplo de sanidade pública e universal.

Os rebrotes e a posibilidade dunha segunda onda en Europa deixa en evidencia a agresividade do virus, cando este escenario ou se consideraba moi difícil ou adiábase até outono,. Porén tamén o grao de ligazón coas áreas onde os contaxios están en ascenso, e que as relacións sociais e o ocio están condicionadas á mobilidade, tamén inciden os grandes intereses económicos que premen para manter a intensidade previa á pandemia. E, o máis grave, todo reflicte que a chamada nova normalidade ten como punto de chegada, para alén das limitacións actuais, o anterior modelo de hábitos sociais e relacións co ecosistema. Se non fose así unha gran parte dos medios dirixidos a estas empresas terían como fin a súa progresiva reconversión, por exemplo no sector da hostaleira e turístico, e non en campañas publicitarias que repiten anteriores esquemas. O propio habería que dicir do sector do transporte e dunha aposta por un reequilibrio demográfico mediante unha reordenación de territorio, das comunicacións, dos servizos esenciais a medio e longo prazo.

Todo evidencia que só se empregan recursos para atender aqueles aspectos que non cuestionan o papel actual das nacións e clases sociais na escala de valor, daquela que se manteña a tendencia que acentúa a centralización e concentración do traballo, da riqueza e do poder. Polo tanto, para alén do aspecto sanitario, e da urxencia dunha vacina, cómpre un debate máis amplo sobre o que representa o covid-19 e a reconstrución, poñendo o foco na diversidade de intereses, no que realmente se xoga Galiza e as clases populares nesta conxuntura. Esta crise supera o sanitario.

https://obloguedemera.wordpress.com/