A dos años de la censura

DESDE que hace año y medio se constituyó el Gobierno –en realidad desde que hace dos triunfó la moción de censura–, el país se mueve como en la provisionalidad. Suele ocurrir cuando amplias mayorías naturales –no apoyadas pero plenamente aceptadas, y en tal sentido sostenidas, por una oposición de inequívoca voluntad colaboradora–, dejan paso a las mayorías precarias y forzadas, en el sentido de constituidas por un voto no constructivo que apuntala a una mayoría muy insuficiente.

Este voto es aquel que no se refieren a algún tipo de apoyo crítico o cooperativo de un proyecto de gobierno con voluntad última de país, sino que tiene un alcance tan estrecho que puede incluso oponerse a toda voluntad de país. Cuando Sánchez encabeza una censura con votos no constructivos –lo que le asegura el no asentimiento y buena voluntad de la oposición y una tensión política derivada de parir con fórceps lo que debe asentarse sobre mayorías naturales–, argumentando que el proyecto de Rajoy está agotado, introduce paradójicamente una inestabilidad, un innecesario y rápido desgaste y agotamiento que sumen al país en la provisionalidad.

Los sondeos electorales muestran en grado insólito tal desgaste, pero habida cuenta que la actual Administración solo lleva año y medio en el poder aunque entre los ciudadanos se extiende la sensación de que son varios más, habría que concluir que en tan poco tiempo ocurrieron muchas cosas como para acelerar la percepción temporal de gobierno –una agotadora pandemia, las polémicas que acabaron con la dimisión de Iglesias, una invasión marroquí por el estrecho, la promoción de amigos y esposas de políticos (algo tan español como poco socialista), etc.– pero, a la espera de ver que hace la vicepresidenta Díaz, ninguna que pueda señalarse como particularmente positiva para los ciudadanos.

Preparar tanto el 2050 –largo me lo fiais– y presentar a la oposición hoy como el caos del fascismo parece percibirse como aquella portada de Hermano Lobo durante el franquismo en la que el político ofrece a la gente optar entre él y el caos, y le contestan sin dudar: “El caos, el caos.” De modo que estamos a la espera de ayudas que permitan a la gente rehacerse un poco de la catástrofe, de cambios estructurales en todas las áreas: pensiones, educación, la económica... que vayan más allá de salir del paso, del ladran porque cabalgamos y el que venga detrás que arree.