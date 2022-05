A economía e as ilusións (e II)

DICÍAMOS hai uns días que o feito de dubidar do contido da información dada ao público sobre Altri en Galiza, non quer dicer, nen moito menos, que teñamos dúbida algunha sobre a necesidade de investimentos industriais no noso país. As razóns son de tipo económico, nomeadamente, mais tamén do beneficio social esperado dun investimento de longo prazo.

Só a industria é quen de crear relacións económicas con arrastre industrial cara outras actividades e, tamén, só un investimento industrial precisa de servizos vinculados á actividade directamente produtiva. Nestes tempos post-crise (xa non se sabe se post-pandemia ou post-financeira), o investimento industrial é a única posibilidade axeitada de garantir recuperación económica a curto e medio prazo.

E a recuperación económica non é só un ben en si mesmo senón a única vía coñecida de estabelecer condicións de benestar social, fixación de poboación e posibilidades de rendas fiscais estábeis.

O que non é aceptábel é a política de información gobernamental que adoita se usar por estes lares, nomeadamente desde hai unas décadas. Aceptando que sempre se aplica unha certa dose de esperanza no futuro para concitar forza colectiva, non é admisíbel que a política informativa consista só na parte de ilusión, esperanza ou desexos, máis cando estes caen nun terreo ermo de proxectos, baleiro de novos investimentos e próximo á perdición.

De feito, examinando o resultado das informacións do goberno galego, vemos que é parecido á propaganda utilizada en campaña permanente. Íamos dicer campaña eleitoral, mais esta só sería entendíbel en risco de perder os asentos de goberno, por tanto é campaña de propaganda en ausencia de contido da misión que a sustente.

No caso de Altri, antes de existir un proxecto, xa se deu a coñecer pola polémica, creada esta vez polos excesos desa componente propagandística. Críticas non publicadas proceden do descontento dos grupos empresariais de capital galego sorprendidos pola falta de liderado en proxectos industriais de transformación de alimentos, mesmo sabendo que hai un PERTE (Proyecto Estrátegico para la Recuperación y Transformación Económica) precisamente Agroalimentario.

Este é un sector económico chave na economía galega, con presente, futuro e con rol estrátexico para toda a economía. Dotado inicialmente con 1.000 millóns de euros, de existir un plan galego candidato a estes fondos europeos, teríamos logrado un bon lugar entre os aspirantes do Estado.

Certamente hai proxectos de empresas mais semellan orfas de apoio institucional e non abranxen un plan de acción sectorial coas sinerxias esperábeis. O posicionamento internacional deste sector industrial é homologábel ao de calquer outra economía, incluído o nível de investigación aplicada que existe.

Unha outra faceta deste exercicio de propaganda que ficou ao descoberto é que unha pasteira pode se estabelecer en terra adentro: en Palas de Rei. Fica en evidencia que outra pasteira, Ence, pode se trasladar e seguir producindo en ubicación alternativa, salvo que medie un capricho ou perrencha propria de alguén inmaduro.

E finalmente ficou en evidencia que unha compañía multinacional do star system da listaxe mundial ten atención, colaboración, axudas e facilidades por parte do Goberno.