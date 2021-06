A electrocución

“APAGA o candil, Marica Chuchus, apaga o candil que ten moita luz...”. Coa aparición da electricidade, o de “apagar a luz” volveuse unha demanda constante nas casas. A luz eléctrica ollouse, por esa xeración que a viu chegar, coma un grande adianto. Por iso sempre tencionaron que non se podía malgastar e que era cara.

Tanto que non acendían as bombillas aínda que fixeran falta, racionábase as horas de escoitar a radio e, xa non digamos, cando chegou a televisión...: se se conectaba o televisor, apagábase a lámpada. E o de ter as luces acendidas por telas, un malbarate.

Para toda unha xeración, o recibo da luz é moito máis que unha factura. Pasou de ser un sino de abastamento a converterse, aos seus ollos, nun grande timo.

Consideran as empresas eléctricas como unhas ladroas. Expropiadoras dos seus soldos pero, tamén, en moitas ocasións, das súas terras para os encoros, dos seus montes para os eólicos. Empresas que tenden os cabos eléctricos e se fan donas das súas propiedades, cortando as árbores no ancho dunha autopista cando lles da a gana e sen pagarlles nada. Elas que ollan como mes tras mes o recibo da luz lles saca máis do 20% da súa pensión!

Así que, cada anuncio de aumento do recibo, cada cambio, convértese nunha electrocución, nunha inquedanza, cando non nun drama. Un drama que dura meses, no mellor dos casos, para aqueles que podan logo pagalo.

Están a practicar un terrorismo enerxético de baixa intensidade cunha clase social. E aínda din que abaratan a enerxía!

Prezo medio xuño do 2020, 11,31 Kv/h. Prezo máis barato 2 xuño 2021: 14,23. E non temos aínda os datos do aumento do recibo nos outros apartados, por exemplo, no transporte que pagamos o mesmo os que producimos que os que a importan, aínda que, de Galiza a Madrid, por exemplo, se perda o 25% da electricidade polo camiño. No conxunto, a suba vai ser un 44%.

No 2019 afirmaba o agora ministro de Consumo Alberto Garzón: “A oligarquía mete a man no peto e o Goberno non actúa. Hai que nacionalizala”.

Estamos a falar máis ca de euros!