A estrela de Belén era pequena pero espabilada. Tiña que facer o que se lle pediu pero sen ruído, pois o que se estaba a preparar non era un espectáculo. De non ser así –pensou– tiñan elixido a outra con máis glamour que min. Cando lle preguntaron se aceptaba o reto, non dubidou, pois se algo lle gustaba era a aventura. E participar en abrir unha nova vía para tratar de construír un universo mellor, era algo co que sempre soñou.

Aínda que era nova, non quería ser como as estrelas que se deixan levar pola forza da gravidade sen máis. Anhelaba ter unha órbita propia, e colaborar nese proxecto era unha oportunidade única.

Os homes as veces cren que son os únicos que pensan, sofren e teñen ilusións. Pero os animais, as plantas e os astros –aínda que non teñan unha intelixencia como a nosa–, tamén teñen preferencias, tristezas e caprichos.

A explicación do que tiña que facer non lle pareceu moi clara, pois tratábase de guiar a tres magos de Oriente a Belén sen que se decatase ninguén máis. E como se fai iso, pensou?

Ademais dixéronlle que non podía contar a ninguén o que estaba a facer, porque alá, nunha gruta, ía a nacer un neno moi importante. Un neno importante nunha gruta –pensou–, que cousa máis rara!

Xa posta en movemento, a estrela foi quen de realizar o que se lle pediu á perfección. Agora aparecíase a un rei, agora a outro, ata que –despois de moitas peripecias– levounos a Belén sen levantar sospeitas.

Tamén tivo que guiar a varios pastores á gruta para que viran ao neno. Aos anxos non tivo que guialos, aínda que intuíu que chegaron alá grazas a súa luz. Que estiveran alá pareceulle normal, porque tiña que haber representantes de todo o universo, ovellas incluídas.

O que máis lle chamou a atención foi a ledicia que reinaba no ambiente. María e Xosé, a pesar do frío e as incomodidades, estaban emocionados. Igual que todos os presentes. O feito de que se puxeran de xeonllos ante o neno e adorárano, tamén sorprendeulle. E como unha vez rematado o seu traballo xa podía falar, ao comentar a outra estrela nova o sucedido e escoitar a súa música, caeu na conta de que aquel neno era Deus.

Grazas a ela viu con claridade que a maioría das veces o grande está no pequeno e non sabemos velo. O grande na fama, no poder, no diñeiro? Non, se dixo a estrela. O neno, antes de facer milagres, xa falou: o valioso está en cada persoa que temos ao lado: na familia, no veciño, no inmigrante... En poñer os nosos talentos ao seu servizo. O neno podía facer tremer ao emperador, pero utilizou o seu poder a prol de todos, como se cada un fora a única estrela do universo, como fixo con ela, que non tiña glamour.