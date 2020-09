“A flor en Paradis”: Liturxia e Fin´amor na Ars Antiqua, por “Tasto Solo” en San Fiz de Solovio

“De Lugares e Organos” nos lleva a San Fiz de Solovio para seguir un programa de músicas del Medievo que se confía al grupo “Tasto Solo”, esta vez integrado por su director Guillermo Pérez, con la cantante Anne- Kathryn Olsen bajo el título de “A flor en Paradis: Liturxia e Fin´amore na Ars Antiqua”. “Tasto Solo”, ofreció excelentes impresiones en citas de “Espazos Sonoros”. Como la de la primavera de 2009, curiosamente con un par de sesiones entre la Capilla del Hostal de los RR.CC. y la Igrexa de Sta María da Régoa, en Monforte de Lemos. En cartel: “Notes pou moi cest estampie: Danzas e estampidas no repertorio de teclados na Ars Nova”, para formación en quinteto. “Espazos Sonoros” nos dejó este con la miel en los labios y la esperanza de escucharles de nuevo, junto a “Per Sonat”, “Dous”, María Ma, Ugia Pedreira o el “Ensemble Oni Wytaes”. Guillermo Pérez es un destacado investigador en estas temáticas musicales de época y un testimonio de consulta lo recibimos a través de sus trabajos en cd: “Meyster ob allen Meystern”, “Le Chant de leschiquier” o “Early Modern English Music”, con galardones como el pretigioso “Diapason d´Or”. Sus raíces están en el Flemish Royal Conservatory, de Bruxelas, en los centros d investigación de Toullouse y Moscú y en buen lógica, en la “Eschola Cantorum Basiliensis”, Colaboró con agrupaciones como “Mala Punica”, “Ensemble Unicorn”, “Micrologus” o “Hesperion XXI”

Anne Kathryn Olsen, también estuvo activa en este tipo de encuentros, con artistas de la talla de Pedro Memeldorff, “Mala Punica”, “Gli Angeli Gèneve”, “Graindelavoix”, el maestro Ton Koopman, “Amsterdam Baroque Soloist”, Helmuth Rilling, “Vaclav Luks Collegium 1704” y en un salto hacia el presente, se comprometió para el “Orfeo et Majnum”, de Jane Dicksons, además del “Orfeo” de Monteverdi, con Rolando Villazón y un compromiso con Christina Pluhar. Una voz con excelentes avales por su sólida trayectoria profesional, que la llevó a coliseos y festivales como la Gewandhaus, de Leizig, el Théâtre La Monnais, el Festival de Saints, “Songs of our Roots”, Actus Humanus” o el “Early Music of S. Petersburgo”.

Programa en el que el “motete” marca la línea a seguir, entre tiempos de misas, alguna secuencia y piezas instrumentales en forma de “estampidas”, en este caso procedentes de anónimos que se encuentran en el “Manuscrito de Londres (British Library Ad. 2987”: “Chominciamento di giogia” e “In pro”. La “Stampie” resume una composición musical sin texto de los siglos XIII y XIV, o un estilo de poema bajo medieval, resultando una de las variedades más antiguas que sobreviven de los géneros puramente instrumentales. También se llaman así otras piezas con formas parecidas aunque carezcan de esta denominación concreta. “Estampie”, se encuentra en el trabajo de Johannes de Grocheo “De música” (ca. 1275) y que con seguro criterio distanciará de las afines “ductia”. Raibaut de Vaquieras, frecuentado en las programaciones de estilos del Medievo, había compuesto el texto para la canción “Kalenda Maya”, melodía de una “stampie” que parece haber descubierto a través de unos juglares del norte de Francia.

“Motetes” como fundamento de la sesión y género excelentemente estudiado por Gustave Reese en “Music in the Middle Ages. With an introduction on the Musik of Ancient Times”. Del investigador y estudioso, tomamos escuetamente algunas de sus valoraciones. El “motete” del siglo XIII fue una clase de composición tanto profana como sagrada; este aspecto es muy importante ya que el “motete” y la “cantinela”, nos proporcionan los primeros ejemplos que tenemos de la polifonía culta profana. Así, los “motetes” que se ocupan en su totalidad de la vida profana no estaban concebidos para ser interpretados en las iglesias, y es probable que aquellos que contaban con unas mezclas impropias de textos tampoco se cantasen en los templos , y que los músicos profanos solamente se apropiasen de elementos de “motetes” que ya formaban parte del repertorio para crear composiciones.

El “motete” del XIII es un estilo y no una forma, solo en muy eraras ocasiones se le imponen algunas estructuras muy claras: entre las “mèlodies” de los “trouvères”, se hallan canciones con estribillos, las cuales aportan sus formas peculiares de “motete”. El estilo influido por el “tropo” polifónico florece hasta 1300, más o menos, y sobrevive en fachas incluso posteriores en Inglaterra y Aviñón, aunque ya no representa a una técnica viva. Sin embargo persisten algunos rasgos como el comienzo asonante. En el MS de “Las Huelgas”, aparecen 21”motetes” desconocidos hasta entonces, lo que indica que los españoles, al cultivar este estilo, probablemente fueron más allá de la mera interpretación de los ejemplos franceses y compusieron algunos propios. Sin embargo, no se conocen “motetes” del XIII con textos en castellano en catalán. Tampoco se sabe de ninguno que tenga letra portuguesa.

El “motete” temprano aparece representado en los 4 grandes MSS de Notre Dame. En el Wolfenbüttel, se hallan las primeras “clausulae” sometidas a tropo con textos extra, en latín, gracias a cuyo testimonio se ha situado el comienzo del “motete” de Notre Dame, (c.1200). Si bien en este MS y en el de Madrid, los ”organa” y “conducti” aparecen en fascículos separados, los ”motetes” están mezclados, tanto con unos como con otros. Importante antología de “motetes”, forma el conocido “MS 196” de Montpellier. En sus primeros 6 fascículos hay más “motetes” de todos los estilos pertenecientes a la primera mitad del XIII, que en ningún otro MS. Para la cita, se elige “Quand repaire la verdor”. Los MSS de “lauda” de Cortona y Florencia, comprenden unos cuantos ejemplos de polifonía; en estos MSS, hay también unas pocas composiciones que se han conservado hasta nuestra época.