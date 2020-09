A globalización dá folgos á precariedade laboral

Se algo vai a máis no mundo é o medre da precariedade nas relacións laborais. Este aspecto que hai unhas décadas converteuse en normal nas nacións periféricas do sistema foise alargando a practicamente todos os países do mundo, tamén os que teñen un un papel central na cadea de valor. Entre os primeiros, por exemplo en Mexico até un 60% da povoación realiza traballo informal, que é como se lle denomina. Na Arxentina, onde existe un alto nivel de afiliación sindical, e o movemento obreiro aínda segue a ter presenza na acción política, non se cotiza polos seguros de 1/3 dos asalariados/as.

Na Galiza a forma habitual de precariedade laboral son os contratos temporais, que poden durar meses, días ou horas, aínda que cada vez son máis normais estas últimas opcións. Un traballador ou traballadora pode ter múltiples contratos durante o ano, en empresas distintas ou nunha soa. No ano 2019 os contratos eventuais representaron o 26,4% da ocupación laboral en foto fixa (230 mil), porén en realidade as persoas atinxidas foron moitas máis, xa que se combinan períodos de traballo e de desemprego durante o ano. Por esta razón ás persoas que tiveron ingresos salariais durante 2018 (segundo a EPA), hai que lles sumar 183.000 tendo en consideración as estatísticas das declaración do IRPF. Ou sexa, un 40% da clase traballadora ocupada durante algún período do ano realiza traballos eventuais. A porcentaxe oficial de temporalidade segundo a EPA era do 25% entre os homes e do 27,6% entre as mulleres.

A precariedade na contratación está ligada aos baixos ingresos, é dicir á precariedade social. No ano 2018 un 30% das persoas tiveron ingresos inferiores ao salario mínimo interprofesional segundo as estatísticas de Facenda do pago de IRPF. Daquela o SMI era de 10.303 euros ano, ou sexa 735,9 euros mes. Teñamos en conta que se trata do salario bruto. A este 30% de precariedade social temos que lle engadir aquelas persoas en desemprego sen prestacións económicas ou inferiores ao SMI.

Asemade, á temporalidade dos contratos hai que lle sumar outras formas de precariedade como os/as falsos autónomos/as, que van dende as cooperativas que realizan traballo para unha soa empresa, até os servizos tipo uber onde a empresa dixital sirve de nexo entre autónomo/autónoma e cliente e fixa as condicións, e ademais ten capacidade para romper a relación comercial-laboral. En relación con estas condicións laborais “informais” e precarias, que aproveitan as fendas da lexislación, as empresas que as utilizan xa perderon múltiples xuízos. Porén falta unha lexislación que condene e impida estes abusos, que ademais son unha competencia desleal coas empresas que prestan servizos semellantes cumprindo a lexislación vixente.

Sobre o falso argumento de que a flexibilización da contratación permite aumentar a competencia das empresas e crear emprego, os partidos sistémicos, neoliberais ou non, facilitaron a precariedade. Estes argumentos son cuestionábeis, ou cando menos non constitúen o aspecto central, porque os países europeos con taxas de eventualidade máis baixas e salarios máis altos son os que ocupan o centro da cadea de valor, deixando en evidencia que a competitividade depende no esencial de factores como a creatividade, calidade, dimensión empresarial e grao de soberanía. Por esta razón na práctica a precariedade laboral, que se pretendía como solución momentánea, terminou converténdose na nova normalidade, tanto para manter a competitividade como optimizar as taxas de lucro empresarial. Unha andaina que non ofrece saídas para a clase traballadora, como se reflicte na caída constante dos ingresos salariais, da precariedade en todas as súas formas, do aumento da xornada laboral e do desemprego.

Sobre a precariedade laboral, tanto o mexicano Adrian Sotelo Valencia, como o brasileiro Ricardo Antunes, ambos sociólogos, teñen publicado varios libros nos que rexeitan que o precariado se poda considerar unha nova clase social, e destacan que a precarización é unha tendencia en expansión coa que o empresariado pretende optimizar os lucros, dado a baixa rendibilidade do capital.

Adrian Sotelo dinos, no seu libro “O precariado, unha nova clase social?”, nas consideracións finais, que hai que: “falar da precarización como proceso histórico-social de actualización e reestruturación da precariedade do traballo na era do capitalismo neoliberal e depredador, que vai atinxindo e abranguendo á maioría das categorías socio-profesionais da clase obreira e do proletariado independentemente da idade, do sexo, da etnia ou da orixe racial ou cultural ou da categoría profesional. Mia é certo que o fenómeno non é homoxéneo, senón desigual, heteroxéneo e contraditorio, polo que efectivamente poden verificarse sectores e categorías de traballo mais precarias, poren todas envoltas no vórtice da nova normativa xurídico-funcional-institucional do capitalismo global alicerzado na flexibilidade, a precariedade e a super-explotación do traballo”.

https://obloguedemera.wordpress.com/