A guerra da solidariedade

A UE ábrelle a porta de par en par as refuxiadas ucraínas. Activaron, por unanimidade, unha directiva que, seica, xa tiñan redactado desde hai vinte anos, que garante a acollida automática en toda a UE a todos os que foxen da guerra de Ucraína. Ao mesmo tempo, poden permanecer un ano, prorrogable, cun amplo abano de dereitos, ademais da libre circulación: permiso de residencia, aceso á vivenda, asistencia social e medica, dereito á educación...

Toda a solidariedade é pouca. Todas as guerras son un horror e ningún estado ten dereito a someter nin polas armas, nin por outros métodos de dominación, a ningunha nación. Pero esta vaga da solidariedade, que diferenza á guerra de Ucraína doutras anteriores como as dos Balcáns, é unha decisión sobrevida, que, antes das decisións da UE, xa puxera en marcha a maquinaria mediatica occidental na súa artimaña de impoñer a “sólida unidade” fronte a Putín.

Ao chegar as refuxiadas a Polonia non son só recibidas por cidadáns de toda Europa cos brazos abertos, incluídos os españois, senón que as principais figuras da comunicación se desprazan até esta fronteira para retransmitir en directo este “canto a solidariedade e ao humanismo europeísta”, como afirmou unha coñecida comunicadora de radio.

Estamos a falar da mesma Polonia que en novembro de 2021 impediu o paso ao seu territorio de refuxiados procedentes de África e Oriente Medio, utilizando ao exército e usando as armas para pechar as súas fronteiras. Alí tamén había milleiros de mulleres, de persoas maiores e de nenos que morrían famentos e ateridos.

Pero, como dixo o líder ultra da dereita española no Congreso, hai que diferenciar os refuxiados ucraínos das “invasións de mozos” de orixe musulmán que “atacan” as fronteiras de Europa coa finalidade de “colonizar” aos países europeos.

Vox di o que pensa, os demais, na práctica, fan a mesma política, pero mascarada.

Quen recibe aos migrantes subsaharianos no sur da Europa? Quen lles abre as portas dos estados? Quen vai na súa procura para acollelos nas súas casas? Vai sentar un precedente esta directiva da UE ou só forma parte da propaganda?