A investigación como un dos pilares do noso sistema

Agradézolle un ano mais ao Correo Galego a oportunidade de escribir neste suplemento especial do noso Día de Galicia e facer así unha reflexión sobre o significado da investigación no ámbito sanitario. Non cabe dúbida de que a investigación biomédica é necesaria para mellorar a saúde da cidadanía, e a integración da investigación coa práctica clínica garante unha maior calidade dos servizos de saúde e unha mellor e máis rápida achega dos avances científicos ós pacientes.

En palabras de Ramón Gomis “A investigación científica biomédica é a única ferramenta posible para darnos esa resposta que nos permita avanzar na prevención e curación de enfermidades”.

Na era da medicina moderna é de suma importancia que a investigación, asistencia e docencia vaian da man, implicando aos institutos de investigación sanitaria e ás universidades. Así mesmo, é necesaria a innovación e capacidade de transferencia cunha vinculación coas empresas biotecnolóxicas. Temos que pensar nos beneficios a curto prazo pero tamén a medio e longo prazo, e iso significa que hai que seguir investindo en investigación e innovación.

Non podemos bloquear o camiño da investigación. Debemos ter a garantía de que a actividade investigadora e a transferencia de resultados á práctica clínica se desenvolvan e se sustenten cientificamente de forma demostrable. Para o cal é necesario ter centros de investigación cunha masa crítica de investigadores básicos e clínicos motivados que consigan unha maior eficiencia da labor investigadora, que se recoñeza a carreira do investigador acorde á súa labor profesional, e que se valore nos clínicos tamén o seu perfil investigador á hora de ter unha praza pública asistencial.

Estes retos permitirannos progresar nos nosos obxectivos, atraer novo talento e asegurar a renovación xeracional do persoal investigador. Coa reforma da lei da Ciencia, Tecnoloxía e Innovación deuse un paso adiante pero aínda queda moito camiño por percorrer.

Sabemos que para mellorar son necesarios máis persoal investigador e recursos; en Galicia, os investigadores temos en xeral unha produtividade científica superior á que nos podería corresponder teoricamente cos recursos dos que dispoñemos, sinal inequívoco de que os recursos de investigación se utilizan mellor que noutros lugares. E ademais cunha participación moi representativa das mulleres, así o Consello Superior de Investigacións Científicas (CSIC) publicou en xuño de 2022 a súa primeira clasificación coas 5.000 científicas españolas e estranxeiras que investigan en organismos españois, e dentro das 1000 primeiras 58 foron galegas.

E, en particular, no instituto de investigación sanitaria de Santiago de Compostela, no IDIS, tívose no ano 2021 un crecemento do 30% en proxectos competitivos, un 15% máis de publicacións en revistas do primeiro decil no “Journal Citation Report” e 31 novas patentes. Pero é necesario seguir aumentando a actividade científica biomédica na nosa comunidade, o que repercutirá nun coñecemento maior da historia natural das enfermidades e da súa fisiopatoloxía, en diagnósticos máis precoces, en novas terapias e en mellores estratexias de prevención ou protección fronte a elas. Por iso pedimos ás institucións e á sociedade en xeral que nos sigan apoiando. Só así poderemos mellorar.

Bo día de Santiago, Bo día de Galicia