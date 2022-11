A la espera del próximo incendio

CUANDO aún no se han acabado los rescoldos de los últimos incendios que han afectado al Gobierno en su conjunto o a cada una de sus partes, y cuando el Ejecutivo disfruta de unos momentos de tranquilidad por la aprobación de los Presupuestos, tras las cesiones a independentistas catalanes y vascos que han permitido salvar el trámite con una amplia mayoría, la cuestión es prever cuando se desatará un nuevo conflicto interno como consecuencia de las tramitaciones de leyes que quedan por el camino. Es la consecuencia de tener un Gobierno “en llamas” como lo definió el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, en el último debate con Pedro Sánchez en el Senado.

El Gobierno salvó sin contratiempos ni deserciones el debate sobre la supresión del delito de sedición, que no ha hecho sino comenzar. Pero a continuación todos los partidos, incluso sus socios, manifestaron que no se creen las explicaciones del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sobre los sucesos de Melilla. Y tampoco los jueces dan respiro ante el fiasco de la ley del solo sí es sí, y desoyendo la posición de la Fiscalía General del Estado, se muestran a favor de la revisión de penas en determinados supuestos. Estos son incendios que no acaban de estar perimetrados.

La aprobación de los PGE supone, según el Gobierno, un aval sobre la estabilidad del Gobierno que le permitirá acabar la legislatura. Una circunstancia que debe servir para que el Gobierno mantenga su agenda legislativa, y es de ahí de dónde le pueden venir los mayores problemas. Queda un año para la celebración de las elecciones generales con la parada intermedia de las locales y autonómicas lo que deja poco margen para los errores y las polémicas incendiarias. Pero algunas de ellas ya están anunciadas.

Y todo ello en un ambiente económico lleno de dudas, porque los parámetros de los que parten los PGE pueden ser demasiado optimistas, porque la inflación sigue siendo elevada y no terminan de sujetarse los precios de la cesta de la compra, y porque las ayudas a las familias más vulnerables no acaban de llegar con la rapidez deseada por problemas burocráticos., y lo mismo ocurre con el desarrollo de los fondos europeos de recuperación.

Los incendios no solo afectan a la parte socialista, por las críticas internas de barones y alcaldes, por determinadas decisiones que consideran que afectaran a sus expectativas electorales. En la izquierda a la izquierda del PSOE también hay problemas en las relaciones entre la líder de Sumar, Yolanda Díaz, y Podemos, por el encaje de ambas formaciones que pueden ir a las elecciones sumados, coaligados o separados. Todos estos incendios pueden calcinar las expectativas electorales del Gobierno de coalición.