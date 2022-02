A las viudas y huérfanos del ‘Villa de Pitanxo’

YO estuve a punto de morir ahogado frente a las costas de Mombasa en Kenia cuando tenía 23 años. Lo mío fue una estupidez de chaval adrenalínico y testosterónico, que estando de vacaciones en la isla de Lamu, decidió echarse al mar y tratar de cruzar a nado hasta la isla que tenía enfrente. Una hora y media calculaba yo que tardaría en ir y volver a aquella isla desierta que se veía desde la orilla de mi playa. Me sentía fuerte, en forma, preparado, aunque ni la natación era mi deporte, ni jamás había nadado más distancia que dos piscinas olímpicas y mucho menos en el mar.

Esta aventura acabó con cuatro horas luchando contra la corriente, que no me dejaba volver a la playa de la que había partido. Sentí la muerte, creí que allí se acababa mi vida, y me torturaba pensando en cómo mi estupidez iba a poner un final prematuro a los sueños de un chaval de 23 años, pero más grave aún, cómo esa estupidez iba a destrozar la vida de mis padres, hermanas, sobrinos, novia....

Imaginaba cómo iban a recibir la noticia de mi muerte, veía en mi cabeza, como mi madre se desplomaba desmayada al otro lado del teléfono. Cómo mis padres les comunicaban la noticia a mis hermanas. a mis sobrinos, a mis abuelos, a mi novia, a mis tíos, a mis primos, a mis amigos... y cuándo las fuerzas me iban fallando y se me iban entumeciendo las piernas, los brazos, cuando la hipotermia, a pesar de que el agua no estaba fría, iba haciendo mella, y habiendo aceptado que iba a morir, mi único pensamiento era de profundo amor hacia mi familia.

Un amor tan grande y tan intenso como el dolor que me causaba saber el horror que les iba a hacer vivir unas horas después. Y mi diálogo interno eran gritos desde el alma diciendo: Te quiero mamá, te quiero papá, te quiero abuela, abuelo, hermanas, sobrinos, novia, tíos, primos, amigos....

Desde el desgarro de saber que les iba a crear un sufrimiento gigantesco y que yo no iba a poder estar con ellos para consolarles de mi propia muerte, les decía en mi pensamiento que estuvieran tranquilos, que les amaba y que desde el otro lado cuidaría de ellos el resto de sus vidas hasta que nos volviésemos a reunir al otro lado del arcoíris. Por eso sé, con la certeza absoluta del que ha estado al borde de la muerte en el mar, que todos los hombres que han fallecido del Villa de Pitanxo gritaron lo mismo a sus familias antes de cruzar el puente que separa esta vida de la que sigue al otro lado: Tranquila mamá, tranquilo papá, esposa, hijos, hermanos... Yo cuidaré de vosotros desde el otro lado.

Nadie que no se dedique al mar o sus familias sabe lo que es ser madre, padre, esposa, hijo de un pescador. Nadie sabe que cada despedida cuando se van a la mar, no es un hasta luego, sino un adiós en el corazón. Nadie sabe cuántas vidas, cuántos duelos sin y con muerte, cuántas resurrecciones y cuántos milagros viven en una sola los pescadores y sus familias... Viudas y huérfanos en la vida y en la muerte los que se quedan en tierra.

Espíritus solitarios y errantes los que se hacen a la mar durante meses, sabiendo que antes o después se tendrán que enfrentar a un naufragio literal y metafórico. Náufragos ya en tierra antes de partir, náufragos en la cubierta de un barco, náufragos de viento, y de agua, y de abrazos, y de caricias... náufragos de una vida que intuyen, que sueñan, que imaginan... mientras ellos se dejan la suya literal y metafóricamente en las gélidas aguas de Terranova.

La dureza de los hombres del mar, de los pescadores gallegos, es solo la coraza, la armadura con la que cada día salen a cada batalla de una guerra que no pueden ganar. Nadie nunca ganó al mar. Solo se puede rezar para que ese día, esa semana, esa campaña de pesca, el dios Neptuno no decida cobrase su tributo de almas humanas, porque debajo de la armadura hay un corazón que late acelerado como el corazón de un niño todavía no nacido. Un corazón lleno de amor deseando entregarse y repartirse entre todos esos otros corazones que esperan ansiosos la vuelta del padre, del hermano, del hijo, del marido...

Los hombres de la mar no son héroes de cómics, pero si lo son en el sentido clásico: guerreros que van a la batalla sabiendo que pueden no volver, pero que es su deber hacerlo para mantener a sus familias, para mejorar sus vidas, para darles a sus hijos mejores oportunidades. La mejor forma de entender lo inentendible si no se vive en cuanto a la dureza y el peligro de la vida de un pescador del norte, es siendo consciente de que para un médico, arquitecto, profesor, ingeniero, incluso policía... es un orgullo que su hijo siga sus pasos. No hay un solo hombre de la mar, de un pescador en las aguas del norte, que quiera que su hijo lo sea.

Francisco, Pedro, Ricardo, Francisco, Jonathan, Martín, Michael, Edemon, Martín, Edwin, Dieguito, William, Miguel, Rogelio, Fernando, Daniel, Fernando, Juan, Raúl, Juan... yo se que en el instante antes de cruzar al otro lado de la vida, les gritasteis desde el alma a vuestros seres queridos que los amabais y que cuidaríais de ellos desde el otro lado, que estén tranquilos, que todo está bien, que no os olviden pero que traten de vivir una vida plena, que amen, que rían, que sueñen, que VIVAN...

Queridos papás, mamás, esposas, hijos, hermanos, sobrinos, primos, novias, amigos de los tripulantes del Villa de Pitanxo, ojalá podáis sentir todo el amor que os están enviando y esto os ayude a sobrellevar el dolor que ya nunca vais a dejar de sentir.

Para esto y solo para esto es mi carta. ¡Que Dios os Bendiga!