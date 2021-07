A mala prensa do eucalipto

A finais do pasado xuño este xornal publicaba unha nova sobre o secuestro do libro La mala prensa del eucalipto pola Deputación de Pontevedra que, paradoxalmente, era tamén o seu propio editor. O autor do libro, o xornalista Xosé Miguel Alonso Boo, afirmaba que o seu contido era o resultado dunha laboriosa tese de doutoramento cualificada cum laude, na que desde os anos setenta do pasado século ata o ano 2007, analizaba os contidos sobre o eucalipto publicados polos xornais galegos (maioritariamente por un deles). Unha deputación gobernada polo PP considerou pertinente a súa publicación, pero un cambio de goberno da institución que aconteceu cando os mil exemplares do libro debían estar xa na rúa estimou, por mediación da súa Delegación de Cultura, que o seu contido non era apropiado para o público galego , polo que impediu a súa difusión e condenounos ao ostracismo nos sotos da egrexia institución.

Podo certificar por testemuños de amigos que todos os esforzos que realizaron para conseguilo, mesmo dirixíndose á propia deputación, resultaron infrutuosos. E, como nos mellores tempos do franquismo, comezaron a circular versións non impresas dun libro que, se daquela eran fotocopiadas, agora viñan facilitadas pola Internet. Eu, de todas maneiras, son dos escasos mortais que teñen unha versión impresa, grazas á xentileza do autor, polo que o que vou comentar a continuación é o froito das moitas veces que teño folleado, con gusto e interese, as súas páxinas.

A conclusión fundamental do libro é que do moito, moitísimo, que se publicou na prensa galega neses trinta e pico de anos sobre o eucalipto, a maioría das notas e artigos estaban a recoller as teses negacionistas das agrupacións ecoloxistas e cidadáns que comezaron a proliferar neses tempos por todos os recantos: que secan as fontes e mananciais, que desertizan o solo, que ao seu abeiro non poden existir os paxaros nin calqueroutra manifestación de vida, que propagan os lumes... e así, nunha interminable ladaíña de lamentacións , esta árbore chegada de Tasmania, convertíase no paradigma dos males do país. E todo isto, a pesar de que desde os anos oitenta os expertos (forestais e edafólogos, principalmente) comenzaron a estudar cientificamenete o problema e achegar datos publicados en libros e revistas, así como neses mesmos xornais, que, se non totalmente, cando menos parcialmente, viñan a contradicir esa enxurrada de maldicións.

Esta ignorancia das fontes expertas e a persistencia dos argumentos negacionistas tradicionais propagados polas emocións máis que por uns razoamentos ben asentados e argumentados, era o que exasperaba ao autor do libro que, unha e outra vez, insistía en que unha “boa prensa”, cando trataba temas complexos como o do eucalipto, non podía caer sen máis na condescendencia coas voces máis sonoras e numerosas. Debían contrastar as fontes e cando estas fosen diverxentes, como era o caso, valoralas e, finalmente, depuralas despois dun xuízo demorado e desapaixonado sobre estas. Para Alonso Boo non había dúbida sobre o valor dos estudos e conclusións achegados polos expertos polo que, como a xeito de resumo do libro, propoñía unha serie de contraargumentos que tentaban desmontar o que definía como “os dez mitos” sobre o eucalipto.

Pódese non estar de acordo cos eucaliptos, xa que non se pode negar que existen tamén expertos do grupo denominado ecocentrista que consideran estas árbores como, en xeral, o fan co resto das plantacións forestais, como algo negativo para unha natureza que estiman castigada de máis polo ser humano. Despois de todo, o que denominamos ciencia non é tan unánime nas súas conclusións como imaxina maioría da xente.

O que xa non é admisible é que unha opinión, contrastada polo rigor e a análise dos datos, así como polo veredicto académico dun recoñecido grupo de especialistas, sexa non só ignorada senón mesmo condenada a que non fose escoitada por ninguén, polo que, para rematar, non me queda máis que considerar este triste episodio do secuestro de La mala prensa del eucalipto , como outro atentado contra esa liberdade de expresión, tan exaltada polas declaracións de todos pero, en realidade, tan pouco practicada na vida cotiá.