A memoria de Compostela

“A memoria éo todo. Sen ela non somos nada. É o pagamento que une a nosa vida mental no seu conxunto e nos proporciona a sensación de continuidade”, afirma o neurocientífico Eric Kandel, premio Nobel.

Compostela non é unha cidade máis. Ademais de ser a capital de Galiza, Compostela é Europa. É camiño. É principio e final. Poucas cidades como ela son, en si mesmas, memoria.

Pero, contravindo a Lei da Memoria Histórica, aínda quedan nesta nosa vila-capital cincuenta símbolos franquistas sen retirar. Deles 37 son honras e distincións e seis nomes de rúas. Os ministros franquistas acaparan 19 distincións. Semella que durante a ditadura calquera ministro que se achegase a Compostela xa facía méritos para que o nomeasen “fillo predilecto” ou lle entregasen unha medalla.

O Pleno do 19 de xullo de 2018 aprobaba en cumprimento da Lei de Memoria Histórica –votos a favor de Compostela Aberta, PSOE e BNG e abstención do PP– retirar as distincións honoríficas a estes nove ministros na ditadura: José Solís Ruíz, Pedro Nieto Antúnez, Tomás Garicano Goñi, Gonzalo Fernández de la Mora, Federico Silva Muñoz, Manuel Lora Tamayo, Adolfo Díaz Ambrona, José Antonio Girón de Velasco e Laureano López Rodó.

Pero, non sabemos as razóns, quedaron os outros todos. A lista completa e os méritos dos distinguidos polos honras, non me caben neste espazo, pero se a precisaran no concello, seguro que Manuel Monge (presidente da CRMHC) farállela chegar gustosamente.

Quédense cos nomes de José Maria Rivero de Aguilar, militar golpista é fillo predilecto, o cardeal Guerra Campos, fillo adoptivo, como os ministros Juan Espinosa, Antonio Carro, Jorge Vigón, José Daniel Lacalle, Rafael Hierro, Enrique Salgado... É unha numerosa ropia de falanxistas e militares golpistas.

A nosa dereita nunca gustou da memoria nin da democracia, aínda non é europea. Pero Compostela si é un referente á que se debe limpar de eivas do pasado. Non todo vai ser a procesión de Meirás.