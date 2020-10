A Ministra de Traballo non fala claro

Segundo as declaracións en Bilbao de Yolanda Díaz, Ministra de Traballo, a derrogación da reforma laboral hai que tomala con tranquilidade, xa que este ano o dialogo social debe priorizar as medidas contra a pandemia. Na práctica, que é o que importa, marca unha folla de ruta que é seguidista das posturas do poder económico, e evita a confrontación. A cuestión é, até que punto as centrais CCOO e UGT comparten esta estratexia?... Ou simplemente déixanse levar por unha dinámica marcada polo Executivo e aplaudida pola patronal e os partidos neoliberais?... Na mensaxe estes sindicatos seguen a reclamar a inmediata derrogación das reformas laborais.

Non se trata de falar arreo, e dando golpes de peito, encol dunha reivindicación que é esencial para recuperar os salarios e dignificar as condicións de traballo. O honesto é poñer en práctica medidas que rematen cunha situación que lesiona os intereses da clase traballadora, especialmente cando a persoa que realiza as declaracións ten a máxima responsabilidade no Governo sobre o tema. Adiar a derrogación destas leis até que se recupere a normalidade, e unir o avance neste tema á redacción dun Novo Estatuto do Traballo que ten un percorrido de varios anos, suma máis tempo para que os salarios e as condicións laborais seguiranse deteriorando.

As reformas laborais do PSOE e PP (2010 e 2012) marcan unha evolución regresiva nas condicións da clase traballadora para todos os contextos económicos, sexa o da pandemia ou da recuperación. Trátase de contra-reformas que eliminaron a ultraactividade dos convenios, que permiten o descolgue das empresas dos convenios nunha morea de situacións, que facilitan e abaratan os despedimentos por “causas obxectivas”, que dan prioridade ao convenio de empresa sobre o de sector, etc. A reforma deu máis poder á patronal e complementouse con outras que criminalizan a protesta laboral e social, como son a Lei Mordaza e o artigo 315.3 do Código Penal.

Polo tanto, a derrogación das reformas laborais, e doutras leis e normas que serven de marco para o aumento da desigualdade e a precarización do traballo, son unha cuestión urxente para a clase traballadora. Tanto en relación cos salarios e as condicións laborais, como respecto do papel e peso que ten e terá o movemento obreiro e as centrais sindicais durante a pandemia e o proceso posterior. Non se poden poñer aspectos tan básicos nun segundo plano máxime neste intre, permitindo que se consolide a tendencia dominante de caída dos salarios medianos, de aumento da xornada laboral real, de temporalidade na contratación, de EREs inxustificados, medre dos ritmos de traballo, etc.

Tampouco se pode considerar aos ERTEs e ao IMV, que teñen unha finalidade conxuntural, como unha alternativa ou paso previo á derrogación das reformas laborais e outras leis regresivas. Son medidas complementares, con finalidades distintas. Non será que a actitude do PSOE+UP obedece a que estes son temas nos que a patronal está en clara oposición, e polo tanto foxen dunha confrontación de modelos que agudiza a loita de clases? O preocupante é que hoxe usase como escusa a grave situación económico e social por mor do covid-19... Porque no futuro ia ser distinto, tendo en conta as políticas que sobre o tema adoptou o PSOE en governos anteriores? A Ministra de Traballo non fala claro, mais os feitos marcan unha liña preocupante, mantendo un marco negativo. Tamén a Ministra de Facenda acaba de anunciar que e a reforma fiscal fica pendente para “despois da tormenta”, aínda que se fará algún axuste mínimo. Casualidades?...

En fin, por sorte o sindicalismo non se reduce a CCOO e UGT, hai moitas centrais sindicais no Estado español nunha actitude máis esixente e combativa (ELA, CIG, LAB, CGT, CSC, etc.) que seguiran a premer coa mobilización para que o Governo cumpra coas súas promesas electorais sobre estes temas. E para que ademais o faga axiña, xa que cada día que pasa as relacións laborais están máis degradadas. Porque ademais de ter emprego tamén importa moito cales son as condicións laborais, os dereitos, a dignidade.

