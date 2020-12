A modernización da pasada modernidade

DÁ a impresión de que a sociedade que foi analizada e xulgada polos fundadores da teoría crítica fora só unha das formas que a versátil sociedade moderna pode adaptar. A sociedade que está a ingresar no século XXI non é menos moderna que a do século pasado, e pódese dicir que é moderna de maneira diferente. O que a fai tan moderna como a de hai cen anos é o que diferencia á modernidade de calquera outra forma histórica social de convivencia humana: a compulsiva, obsesiva, continua, irrefreábel e interminablemente incompleta modernización... Movémonos e estamos obrigados a movernos, máis non tanto pola postergación (atraso) da gratificación, como dicía Max Weber (sociólogo alemán que opuxo ao determinismo económico marxista unha visión más complexa da historia e da evolución social), senón porque non existe posibilidade algunha de encontrar gratificación: o horizonte da gratificación, a liña de chegada na que o esforzo cesa e advén o intre do reconfortante descanso despois dunha labor cumprida, afástase rapidamente. A completude (plenitude) sempre é futura, e os logros perden o seu atractivo e o seu poder gratificador no mesmo intre da súa obtención, senón antes. Nisto, a situación dos nosos avós e a nosa non son demasiado diferentes.

Nembargantes, danse dúas características neste senso, que fan que a nosa situación –noso xeito de modernidade– sexa novidosa e diferente. A primeira é o gradual colapso e a lenta decadencia da ilusión moderna temperán, crenza de que o camiño que transitamos ten un final, un telos de cambio histórico alcanzábel, un estado de perfección a ser alcanzado mañá, o ano próximo ou no próximo milenio, unha especie –dísenos– de sociedade boa, xusta e sen conflitos en todos ou nalgúns dos seus postulados.

O segundo cambio é a desregulación e a privatización das tarefas e responsabilidades da modernización. Aquelo que se consideraba un traballo a ser realizado pola razón humana en tanto atributo e propiedade da especie humana foi fragmentado, cedido ao coraxe e á enerxía individuais e deixado en mans da administración dos individuos e dos seus recursos individualmente administrados. Se ben a idea de progreso a través do accionar lexislativo da sociedade no seu conxunto non foi abandonado enteiramente, o énfase foi envorcado sobor da autoarfirmación do individuo. Esta fatídica retirada veuse reflexada no corremento que fixo o discurso ético/político dende o marco da “sociedade xusta” cara ao dos “dereitos humanos”, o que implica reenfocar ese discurso no dereito dos individuos a seren diferentes e a elixir e tomar a vontade seus propios modelos de felicidade e de estilo de vida conveniente.

Xa non hai grandes líderes que che digan que facer, librándote así da responsabilidade das consecuencias dos teus actos; no mundo dos individuos, só hai outros individuos de quen podes tomar o exemplo de como moverte nos asuntos da túa vida, cargando con toda a responsabilidade de ter confiado nese exemplo e non en outro.