A obra ben feita

A partir de agora poderemos escoitar pola rúa ou terraciña do bar: “Isto dura máis que a obra de Concheiros”. Ou: “Es máis lento que as obras de Concheiros”, substituíndo a onomástica do sufrido barrio compostelán ao do Escorial ou ao cabalo do malo das películas do Oeste que de nenos tanto nos engaiolaban. En termos relativos, ou sexa, aténdose á magnitude das intervencións, creo que supera mesmo en atrasos ao AVE a Galicia e vai camiño de facelo tamén canto ao número de veces que se anunciou o seu remate. A última vez que se puxo data final -o vindeiro sábado día 22- xa ninguén se deu por enterado. As obras acostuman a demorarse, é o habitual, pero non tanto. Con todo, mes arriba ou abaixo, a día de hoxe non é a súa inauguración o máis debera preocuparnos. O fundamental é que podamos dicir que quedou ben. Que estamos, con permiso de Eugenio D ́ Ors, diante dunha obra ben feita.

Confío niso, e que o resultado final sexa satisfactorio. Pero aínda falta moito treito por percorrer. Non só é a humanización das avenidas de Lugo e Rodríguez de Viguri, a rúa e praza de Concheiros e o aparcamento das inmediacións, que constitúen unha parte, importante, pero só é a primeira fase. A actuación na zona levada a cabo grazas á colaboración entre a Xunta e o Concello, na que se inclúe ademais do sinalado o traslado da estación de autobuses, xa executado, para construír nos terreos baleiros varios edificios administrativos con zonas verdes e tamén o traslado dos bombeiros, suporá unha trasformación urbanística sen precedentes en Santiago Norte, coa configuración dun espazo urbano de características propias, que dan valor á zona e en definitiva á capital de Galicia. De complexo administrativo elévase a rango de Cidade de San Caetano.

Con todo, non é seguro que poida acometerse como debera para que poidamos catalogala de obra ben feita. Entre Xunta e Concello xurdiron discrepancias nos últimos días. Os obxectivos non parecen coincidir. A administración local prioriza o tráfico rodado e a autonómica a unidade do conxunto. Esperemos que prevaleza a sensatez, que tanto Feijóo coma Bugallo teñen acreditada. É importante a mobilidade pero non se debe esquecer que a Xunta é o segundo activo máis importante de Santiago. O primeiro adxudícollo a quen dá nome á cidade, causante do fenómeno das peregrinacións. Están obrigados a entenderse.

Non teñamos que poñer, con permiso de Castelao, tachas á obra cando estea rematada.