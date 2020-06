A okupación delictiva

RECÓRDASEME que a comezos do segundo trimestre de 2017 escribín sobre o tema das delituosas actuacións dos okupas, que dende as orixes se caracterizan por un progresivo carácter marxinal das súas accións e por un certo illamento en pequenos grupos de execución que tratan de desviárense das normas da sociedade civilizada e aplicar súas propias leis consonte a un ideario, entre libertario e alternativo, que representa un xeito anómalo de “contra-cultura” que se opón ás formas e costumes do sistema establecido e contra as normas legais vixentes, que aprobadas en 2018 no Congreso non solucionan o problema e dificultan toda brevidade xudicial a causa da súa reiterada ineficacia orixinada nunha base legal e procesual improcedente.

O activismo okupa é, como se ten definido, un movemento social de tipo urbano e evolución anarquista e mesmo delincuencial xurdido hai anos, baseado na ocupación de espáceos coa finalidade de cuestionar e apoderárense de certas propiedades desocupadas. Un movemento fraccionado no que teñen coincidido o anarquismo, o comunitarismo, grupos de delincuencia e drogas... Na okupación como albergue ou refuxio humanitario teñen coincidido familias agoniadas pola miseria e a fame que carecen dun refuxio, así como okupas profesionais ou vagabundos.

No recente artigo Okupas do debuxante Siro, neste tema, dicía: “Toda Europa, agás España e Portugal, resolveuno con leis que permiten os desaloxos en 24 ou 48 horas. O Parlamento hispano aprobou cos votos do PP, PNV e Cs, unha lei de desaloxo expreso que debería acabar coas mafias e solucionar os desafiuzamentos en 20 días”. Máis nada se conseguiu e, presuntamente, parece que hai intereses ocultos.

Nestas páxinas, nun artigo de Pedro González refírese a que en Belbís: “Os veciños denuncian que a zona converteuse nun escenario habitual de pelexas e venda de drogas. Vivimos nun auténtico inferno”. Ou nun de Martín Fernández, con aspectos neste grave senso e citando un dos centos casos que se producen, como o titulado “Mobilización veciñal para botar aos okupas instalados na rúa de Belvís. Uns sesenta residentes fartos da inmunidade da que gozan quen asaltan propiedades privadas acordaron onte tomar medidas para presionar á Administración”, e que os veciños lamentan: “Todo o proceso xudicial é moi lento; estamos moi desprotexidos” e subliña que: ”Os propietarios denuncian que lles están a roubar todo o que hai dentro das casas”. Ou que: “O Congreso aprobou en abril de 2018 unha lei de desafiuzamento expreso (?) que non resolve a situación”.

Como remate, farei unha cita do editorial de EL CORREO GALLEGO (17.06.2020) que ante os resultados reais “só cabe preguntarse que cousas estrañas consumiron os nosos lexisladores á hora de dar luz verde a unha lei tan absurda, confusa e inxusta coma a que regula a ocupación de vivendas alleas”. E cómpre formularse tamén como é posíbel que a sociedade hispana teña tragado por tantos anos semellante brodio normativo sen botarse á rúa para protestar.