A pandemia, falta de recursos e centralismo

O aumento do número de contaxios polo covid-19, no que parece ser unha segunda onda da pandemia, aínda que sexa máis débil no número de ingresos hospitalarios e persoas falecidas, deixa en evidencia que non se tomaron todas as medidas que eran necesarias para evitalo. É verdade que se trata dunha situación que non ten precedentes e que polo tanto moi exposta a que as valoracións previas dos escenarios posíbeis non sexan as previstas, aínda que nestes casos sempre cómpre estar preparados para aquel que sexa máis negativo. E neste último aspecto é onde as criticas non se poden ignorar.

A esta altura todo indica que a sanidade primaria non conta cos recursos técnicos e humanos necesarios, máxime considerando as vacacións do persoal e o desgaste sufrido nos pasados meses de auxe do covid-19. Tamén cómpre termos en consideración que se trata do primeiro chanzo para atender ás persoas que podan estar contaxiadas. Asemade, resulta evidente que non se fixeron test masivos para localizar o virus, e cando se están a facer a de tendencia de contaxios xa é moi forte. Ademais, todo amosa que as persoas adicadas ao rastreo non son abondo para atopar e illar ás contaxiadas e facelo con rapidez. Estas son as eivas que máis destacan os/as profesionais da saúde e persoal científico relacionado co tema.

Non penso que se faga por neglixencia, coido que pesou máis unha análise incorrecta do perigo que representaba o covid-19, tal como tamén se reflicte en sectores das sociedade moi remisos á mascara e a manter medidas preventivas, por non falar daquelas persoas que negan os efectos do virus. Tamén inciden o seu as preferencias de clase, especialmente cando se trata de axudas e recursos económicos e para marcar prioridades. Porén, o fundamental é que, quen non é capaz de analizar os perigos e poñer as medidas preventivas necesarias, ou denunciar os atrancos, non pode gobernar un concello, non digamos un país. Non é só unha cuestión de bos e malos, ou de vontade, ademais é un problema de capacidade, de análise, de proxecto e de xestión.

Débense tomar medidas máis radicais para frear a pandemia, se cadra: a emerxencia sanitaria como pide o BNG, e se está a facer no Pais Vasco? Ademais, non se pode esquecer, que a redución da mobilidade, así como o peche ou axuste de actividades, afecta negativamente a produtividade, co que implica en relación coa economía, o emprego, os ingresos públicos. Daquela que enfrontar o reto da pandemia esixe unha certa disciplina social, aínda que haxa quen coide que deste xeito se lle negan liberdades esenciais, esquecendo que os nosos dereitos rematan onde comezan os dos demais, neste caso co obxectivo de evitar os contaxios que son letais para as persoas maiores ou aquelas con algún tipo de complicación.

Outro aspecto que deixa en evidencia esta pandemia, é a utilización política desta segunda onda, e seus efectos en certas autonomías, para destacar a eficacia do Goberno central durante o confinamento, do valor do centralismo. Fano partidos tanto da dereita como da esquerda estatalista, ignorando que a situación non é a mesma en todas as autonomías, e que hai certas medidas que só pode tomar o Goberno central, como é o confinamento, malia que afectan a sanidade que está transferida ás comunidades. Por que non se lles outorga ás autonomías e nacionalidades a posibilidade de declarar o estado de alarma, para poder confinar á poboación, por motivos sanitarios ou de forza maior, excluíndo as razóns políticas, como piden algunhas comunidades? Estase a utilizar o covid-19 con obxectivos políticos, recentralizadores, buscando gañar no marco do Estado español o poder que se perdeu respecto da UE e do imperialismo de Estados Unidos. Como xa se fixo coa LOAPA, a Lei do Mercado Único, e outras medidas que se tomaron de xeito silandeiro.

Obvian que a expansión do virus, sendo mundial, depende moito de cada territorio, máxime se ten características especificas moi marcadas, por exemplo na urbanización, na mobilidade, na demografía, no grao de privatización da sanidade, nas respostas sociais e nas condicións e actividade laboral (residencias, temporeiros). A diversidade existe, especialmente respecto das nacionalidades históricas, como é o caso de Galiza. Isto non implica negar a evidencia de que fronte a situacións comúns, que son moitas, hai que tomar decisións semellantes, pactadas, máxime se esta contrastada súa efectividade, e coordinar todo aquilo que sexa posíbel, non só co Estado español, senón co resto da UE e do mundo. Unha visión global só será completa se é capaz de ver as particularidades de todas as pezas que a conforman.

