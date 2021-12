A pesar de todo, que sean felices

LA NAVIDAD consiste en gran medida en repetir el rito y ajustarse a las liturgias debidas, no sólo el sorteo de Navidad, que algunos ven folclórico y de países poco modernos, sino los propios del encuentro doméstico, los platos de coliflor y bacalao, el turrón de nuestros antepasados y aquel cosquilleo del estómago en días de fiesta, cuando venía a casa mucha gente y ese hecho, ese bullicio de las botas sacudiéndose la nieve en el zaguán, nos emocionaba. No sabemos qué nos queda ahora de todo eso.

Cuando llegan estas fechas pienso en cuánto amamos cierta continuidad, el lado previsible de las cosas. El virus ha venido a desmantelarnos la rutina, y ese, junto al daño de la salud, es un mal supremo. Nos impide actuar con naturalidad. Si uno prende la televisión puede ver cómo el río inflamado de la actualidad va preñado de datos y estadísticas, de tal forma que el ciudadano no es capaz de digerir todos esos tropezones. Hay un hartazgo de la realidad, desde luego, pero mucho más de tanto hablar de la realidad.

Me pregunto si toda la publicidad que habla de la belleza y los cuerpos gloriosos ha sido atendida en estas circunstancias. Tengo la sensación de que esos anuncios dorados tienen su vida propia, cuentan una historia de otro tiempo, y creo que se mantienen ahí para recordarnos no sólo que compremos el frasco o la frasca de la fragancia, que hay mucho que perfumar, sino más bien para mantener el inestable decorado del mundo feliz, para insistir en una belleza que se preserva a duras penas en las imágenes y los cuerpos de los anuncios, a la espera de tiempos mejores.

Todo ese aliento televisivo que nos hace más elfos, que apela a una ternura perdida en tiempos de polarización y redes sociales puerilizadas, toda esa alegría en cápsulas de vida inventada, quizás ya extinguida, esa promesa de un mundo eléctrico y siempre verde, esos vislumbres de un renacimiento en el que es muy difícil creer, todo ese canto a un mundo futurible que un día, nos dicen, llegará, esos anuncios de coches inteligentes que se presentan como el símbolo de la libertad, son quizás el último refugio en noches de desánimo, frente a los escombros del día, frente al desguace de las ilusiones, frente a este bucle de melancolía y tristeza en el que estamos atrapados.

En noches como esta me acuerdo siempre de ese canto del cisne de John Huston, la versión cinematográfica de Los muertos, de James Joyce. La película es una cena navideña en la que sobrevienen todos los fantasmas, en la que los pensamientos pesan mucho más que las palabras. Aquel Dublín de 1904 no se parece en nada al mundo en que vivimos hoy, pero no puedo dejar de pensar en las inseguridades que ahora nos acechan, en cómo intentamos sortear este oleaje, y me pregunto si nos sentaremos esta noche a la mesa con cara de náufragos, o, al menos, con cara de circunstancias.

Durante la cena, con los más allegados que hayan podido arribar hasta la orilla, la televisión seguirá lanzando sus destellos y pasarán a nuestro lado los cuerpos gloriosos y los mares azules de los anuncios, y ese mundo que ahora está entre paréntesis. Y nos acordaremos de aquellas noches de infancia en las que llegaban los parientes con sus ropas de abrigo, la casa se llenaba de voces, el futuro estaba por escribir y pensábamos que el mal y el dolor no podrían alcanzarnos jamás. A pesar de todo, Feliz Navidad.