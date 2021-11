A PS se le pone cara de ZP

DEL PRIMER presidente de la democracia, Suárez, fue célebre la frase: “Puedo prometer y prometo”, de cuya autoría bastante tuvo que ver Ónega, periodista y paisano lucense. De González señalaría la del “Jarrón chino” referida al papel de los expresidentes. Más cercana en el tiempo, 1997, tenemos a Aznar con “España va bien”. Diez años después, 2007, Zapatero presumía de estar en “la Champions de la economía europea”. De Rajoy la irónica “Fin de la cita”. Y de Sánchez, al ser actualidad, podemos recordar varias, entre otras que con Iglesias “no podría dormir tranquilo”, lo que devino cierto, pero me quedo con la última, de esta misma semana: “España va mejor”.

No cabe duda de que España está mejor que en 2020. ¡Solo faltaría! Sobre todo en el plano sanitario y consecuentemente en el económico. El pasado año nuestro país registró los peores datos de Europa en pérdida de vidas humanas y de riqueza. Hay que darle la razón. Si nos atenemos a la literalidad es una verdad de perogrullo. Cosa distinta es la finalidad del mensaje, inspirado en el de Aznar, aunque en realidad reproducía el de Zapatero cuando añadía que en Bruselas alucinan con el milagro económico español: “¿Cómo lo hacéis?, desveló que le preguntan. Decimos que si se olvida la historia, esta se repite. En lo malo, claro. Del triunfalismo de ZP pasaron 14 años, pero Sánchez no pudo olvidarlo. Era diputado cuando en 2011 votó a favor de reformar la Constitución para poder hacer frente, por exigencia de la Unión Europea, a la gran depresión en que estaba asumido el país. Debiera, por consiguiente, controlar la euforia desbordada que exhibe. No vaya a repetirse la historia. Porque aunque las causas de la crisis anterior fueron diferentes a las de hoy, y por eso las recetas también son otras, hay síntomas para desconfiar de que España esté mejor que el resto de Europa, como nos trata de convencer el Gobierno. Por de pronto, las previsiones de la propia UE, dadas a conocer recientemente, nos sitúan a la cola en crecimiento. Al presidente se le está poniendo cara de ZP.

No recuerdo ninguna frase de Calvo Sotelo, el presidente que falta de la relación inicial. Buceé por internet y encontré una que creo útil y actual: “Allí donde existen políticas monetarias y presupuestarias holgadas, por no decir expansivas, no hay menor inflación sino mayor crecimiento de los precios y no hay mayor ocupación sino más paro”. Es para reflexionar.