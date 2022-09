A unidade do nacionalismo

O BNG está a celebrar o 40 aniversario da súa fundación con diversos actos. E faino subido a unha vaga ascendente como colleu poucas veces ao longo da súa historia.

O que é festa e recoñecemento para os seus militantes e simpatizantes, que constitúen a súa verdadeira cerna, semella ser para algúns, mesmo nacionalistas, unha mágoa. Hai moitas persoas que, ao longo destes corenta anos, non só agoiraron a súa desaparición, senón que traballaron arreo para que esta se producise.

Algunhas que deixaron azos e forzas, durante anos na súa militancia e, tamén, outras que tiveron papeis destacados na súa dirección. Unha parte abandonou a orgaización, a máis das veces por cansazo persoal (é moi duro militar no nacionalismo galego) adubado con diferencias políticas ou disputas persoais, aproveitando que a división pasaba por alí.

Unha boa parte das desavinzas no nacionalismo galego, como relatei en Infiltrados, foron axudadas cando non inducidas desde o exterior, tendo un papel relevante os servizos secretos, desde o apoio da CIA ao piñeirismo.

Existe, ademais, unha trécola, que xa é histórica, á que se agarran moitas ex, para descualificar ao BNG: “falta de unidade”, nun “boismo” preguiceiro de quen non tivo se cadra reparo en deixar a organización.

Os tópicos que se utilizan contra os galegos en conxunto reutilízanse contra o nacionalismo.

Por exemplo, lóase a unidade dos emigrantes na diáspora e critícase a falta de unión no interior, sen ter en consideración as causas: o franquismo desmantelou, manu militari, todas as asociacións construídas cando había liberdade e logo prohibiu calquera proxecto comunal que se tentase pór en marcha.

Tampouco o sistema partidario galego é máis caiñiña que o catalán ou o vasco, e, aínda, o español ou o francés, partindo como parte dunha sociedade moi diferente, pois a súa clase dirixente dimitiu hai séculos da súa función.

Certos nacionalistas deberían realizar ese repaso antes de laiarse ou de xustificar posturas persoais de indolencia. Ollar tamén como comezou o BNG en Riazor e onde está hoxe.