A ver quien gana

SUPONGO que muchos de ustedes, aunque sólo fuese por ser lectores de periódicos y, por eso mismo, inclinados a dejarse tentar por atender a todo lo que pueda tener trascendencia informativa, han seguido el debate televisivo que se ha celebrado el pasado lunes entre los más significativos candidatos a ocupar la presidencia de la Xunta de Galicia.

Y es seguro, faltaría más, que cada uno tiene su propia opinión sobre el evento, así que bien se podría pensar que a que vengo yo ahora, ya a varios días vista, a decir nada sobre ello. Pero es que me come el alma. Y allá voy.

En este trance electoral no cabe duda de que quien más se la juega es Alberto Núñez Feijóo, porque para él sólo hay un resultado satisfactorio, que es el de lograr la mayoría absoluta de los diputados que están en juego. Todos los demás son desastrosos. Un acabose e irse.

Quizá sólo para Gonzalo Caballero, el candidato socialista, haya también algún riesgo añadido que, sin ser ni de lejos tan grave y acuciante como el de Feijóo, le pudiera amargar el recuento de resultados si, por ejemplo, como algunos encuestadores sacaron de no sé dónde, lograse menos escaños que el BNG. El socialista tiene a su favor la baza de ser compañero de partido de Pedro Sánchez, actual presidente del Gobierno, pero eso tanto es una ventaja como un compromiso.

Y es entre estos dos donde se juega todo: mayoría absoluta para Feijóo o mayoría suficiente para Caballero, para aquel para gobernar sólo, o que las coaliciones o apoyos no se le noten, y para este, eso, la mayoría suficiente, que absoluta no, que le permita aspirar a formar un Gobierno de coalición con los nacionalistas y los podemitas. Estarán conmigo en que es difícil imaginar un Gobierno de coalición entre progresistas que no esté encabezado por los socialistas.

Feijóo tuvo más fácil el discurso: votadme a mí, que soy el de siempre, lo que no deja de ser un argumento electoral de fuerza. Esto es lo que hay, y punto. Mientras, a la proclama de Caballero de querer ser presidente de la Xunta se le adherían, no sé si ayudando o no, la de los Gómez-Reino y Pontón diciendo que también ellos querían serlo, ni más ni menos.

Y aunque es evidente que siendo todos ellos candidatos de cabeza de sus partidos, es eso mismo lo que tienen que pedir y proclamar, faltaron, a mi entender, aclaraciones acerca de que el “yo, yo” no es una condición sine qua non para buscar un acuerdo de gobierno, en el caso de que haya margen. Porque de no ser así, poco más hay que hablar. Que lo digan los votos.