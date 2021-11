A vueltas con la amnistía

DICE el Gobierno que la herencia franquista hasta 1982 le obliga a cortar por la ley de amnistía tal cordón umbilical. Herencia hay, pero no hasta 1982. Pasamos entonces del caciquismo clásico del XIX-XX a un bipartidismo bastante caciquil, y desde los nombramientos y cesantías asociadas a un partido durante la Restauración y franquismo a suprimir muchas oposiciones e incrementar la influencia del dedo.

Me pregunto cómo los humildes que votan a estas izquierdas no notan que se hallan ante una oligarquía social-burócrata no más condescendiente con ellos que otras, y que suprimir oposiciones cambia la libre competencia por la sumisión social en un mundo de nuevas conexiones políticas del que ellos siguen excluidos. Les convendría la meritocracia, pues la desigualdad del punto de partida deja siempre algún resquicio para colarse, como hicieron prestigiosos profesionales de origen humilde que no vendieron su independencia.

¿Por qué estudiosos modestos y talentosos deben supeditarse a tecnócratas y aventureros sociales? ¿Por qué habría usted de sacarse ahora un carné de partido al igual que hace 30 años con la esperanza de emplearse mejor? Entiendo que le convengan como a mí medidas concretas de este Gobierno que el PP de Casado no podría aprobar porque es un partido algo ñoño por demócrata-cristiano, pero ni Sánchez es el antifranquista que corrige la cobarde condescendencia de la Transición con la dictadura ni el mejor ascensor social.

¿Qué intenciones tiene esta no-amnistía?: 1) Electoral mediante identificación borrosa pero efectiva, como decir: “Estamos derrotando a la derecha que salvó los muebles en la Transición” (incondicionales de Sánchez de mi edad que luchasen contra el franquismo los habrá pero yo no conozco a ninguno/a). 2) Ocultar décadas de penosa partitocracia (origen del “no nos representan” del 15-M). 3) Ocultar con un falso democratismo radical una ideología a lo Fouché (político de la monarquía absoluta francesa que siguió siéndolo durante las fases incipiente, extremista y moderada de la revolución, con Napoleón y tras el regreso de la monarquía absoluta). De la memoria de Largo Caballero a González y a ZP, y desde ahí al socialpopulista, luego socialdemócrata, Sánchez: giros oportunistas según coyunturas electorales.

Ayuden de modo eficiente a jóvenes y damnificados, a quebrados a reflotar empresas, a parados, campesinos, etc. Incentiven el progreso social y si quieren dediquen un museo al franquismo pero no manipulen.