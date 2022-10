“A zarzuela dos madriles”, por la Banda Municipal, en el Teatro Principal/ “Vertixe Sonora”, en la Igrexa de Bonaval

Concierto de la Banda Municipal con su titular David Fiuza Souto, en el Teatro Principal,-12´00 h-, en un programa dedicado al mundo de la zarzuela y sus aledaños, comenzando por una sinfonía sobre motivos de zarzuela de Francisco Asenjo Barbieri, compositor al tiempo de riguroso estudioso y que en sus formas supo ser un magnífico continuador de las herencias de la tonadilla, buscando el colorido nacido del uso de boleros, seguidillas, rondeñas, soleares y romances. El músico pertenece a una generación plenamente romántica que está ligada aún a una concepción del lenguaje musical en muchos sentidos clásico. En una conocida correspondencia- polémica que mantuvo con su colega Chapí, definiría con claridad su sentido del oficio musical: “En las últimas obras de Chapí hay una exuberancia tal, que a veces degenera en confusión por el excesivo acumulamiento de frases melódicas, de combinaciones rítmicas y de modulaciones intrincadas que hacen muchos trozos de música dificilísimos de ser ejecutados y aún comprendidos a primera vista. Este es un mal muy grave, si se atiende a que la primera y principal condición, que debe tener toda obra de arte, es la claridad”.

En Barbieri encontramos algunos puntos de apoyo en su creación melódica, desde estratos procedentes de la herencia española, a través de sus canciones, la tonadilla, la danza y el folklore, con relevancia acorde a los grandes nacionalistas preexistentes y aportando su personal estilo, añadiendo aspectos recibidos del siglo XVIII. Tenemos la influencia de la tonadilla, con un peso decisivo, desde el momento en el que la tonadilla escénica era el rasgo más abundante presente en la obra de Barbieri. La nueva zarzuela será un género lírico lejano formal y estructural con respeto a la tonadilla, pero no tan distante en cuanto al fondo, a las metas e incluso a las funciones que tuvo aquella en su época. Era inevitable pues que no se dejase influir, sobre todo a través de la seguidilla, con variantes como la manchega y la bolera. También la danza constituye un núcleo primordial en su carácter expresivo, uno de los recursos más empleados y modelo no solo por las evidencias de la estructura rítmica, sino que también conforma muchas melodías, desde el momento en el que casi siempre, une la base danzarina a una melodía preexistente o inventada.

Miguel Asins Arbó 1916/97), con una pieza que responde al programa, “Los madriles” , músico que en parte, ejercería en bandas militares a partir de 1944, en un puesto que como director, mantendrá entre Valencia y Madrid. Desde 1976, ocuparía la cátedra de acompañamiento en el Conservatorio Superior de Madrid, siendo elegido cuatro años después miembro de la Real Academia de San Carlos de Valencia. Destacaría como autor de abundante obra musical, con especial atención para las bandas y otras para coro y orquesta. Merece mención el “Concierto en Sol menor para piano y orquesta” (1940), con el que obtendría un año después el accésit al Premio Nacional de Música, obra que conoció su estreno con la Orquesta Nacional de España, dirigida por Ricardo Lamote de Grignon, contando con el pianista Leopoldo Querol. Otra obra de importancia, sería el poema sinfónico “Alvargonzález”, de 1953, merecedor del Premio Ciudad de Barcelona. Un apartado más íntimo, lo dedicará a los géneros camerísticos, destacando las “Seis canciones españolas”, sobre la poética de Antonio Machado y que recibieron el Premio Nacional de Música. Se expresó en líneas generales, en un estilo ecléctico, tiznado por rasgos que le acercan al regionalismo folklórico, en la idea de un neoclasicismo formal.

De Chueca, una aproximación a lo que se llegó a calificar como un paseíllo veraniego en un acto, “Agua, azucarillos y aguardiente”, sobre un libreto castizo de Miguel Ramos Carrión, para su estreno capitalino en la primavera de 1897, en el Teatro Apolo, y que en esta zarzuelita, recrea un ambiente de clase media empobrecida de raigambre popular. Muestra afinidades con otras obras en este estilo, como “Las fuentes del Prado”, un apropósito bufo, también en un acto de Emilio Arrieta, con libreto de Florencio Moreno Godino, que se había estrenado siete años antes, por la compañía de los Bufos de Arderius. Un perfecto sainete lírico gracias a la sencillez de su argumento y el uso de los pintoresquismos locales como principal atractivo, en el que el carácter humorístico se sobrepone a piezas que podrían resultar dramáticas. Más de Chapí por ”La Gran Vía”, especie de revista cómico-literaria, de fantasía callejera, en un acto y cinco cuadros, en el que colaborará Joaquín Valverde, junto al libretista Felipe Pérez González, y con estreno en el Teatro Felipe- otro de los coliseos históricos- en el verano de 1886. “La Gran Vía” y sus números de relumbrón: el vals del Caballero de Gracia; el tango de La Menejilda “Pobres chicas, las que tienen que servir”; el jugoso intermedio orquestal; el numerito cómico, “Somos la crem” o la jota de “Los ratas”; el coro de niños “Yo de la yernocracia” y la mazurca de Marineritos “Somos los Marineritos”, hasta el vals de juego “Yo soy el Juego que vivo en Madrid”.

Carlos Suriñach Wrokona, un asimilado con “Memories of an old zarzuela”, compositor catalán con amplia experiencia profesional en los Estados Unidos y que se formó sucesivamente con J.Caminals, en el Conservatorio de Barcelona, y en composición con Enric Morera, antes de trasladarse a Düsseldorf, en donde tendrá como maestro a H.Balzer y a M.Trapp, en Berlín. Para dirección de orquesta, seguirá los dictados impartidos en los seminarios por Richard Strauss, en la Academia Prusiana, y fue director del Gran Teatro del Liceo, entre los años 1942/7, antes de residir en Francia durante un tiempo, para trasladarse a los Estados Unidos en donde obtendría la nacionalidad en 1959. Fue profesor de composición en la Carnegie- Mellon University (Pittsburgh), en donde estudiarán músicos españoles y también gallegos.

“Carga chea, outros plans”, título del programa que ofrece ”Vertixe Sonora”, en la Igrexa de Bonava- 18´00 h.-, dentro de las actividades conmemorativas del décimo aniversario, con un trabajo del director argentino con residencia en Alemania Beltrán González, y que nos traslada a una inmersión en la vida de los bacaladeros gallegos que faenaban en Teranova en los ochenta, en lo que pretende ser un homenaje a una vida agobiante en las estrecheces de un barco, a lo largo de siete meses de dura convivencia y jornadas sin reposo. Para ello, se recurrió a la colaboración de cinco expertos biólogos del “Instituto de Investigacións Mariñas”: Enrique Álvarez, Xavier Queipo, Anxo Fernández, Euloxio Vázquez y Lorenzo Suarez. Lazos de solidaridad colectiva, que articularon este proyecto interactivo del dúo “1lI0” (Guillermo Almo y JuanLu Montoro), para 30 performers y ensemble, junto a dos últimos trabajos de Vitali Karagkezidis y Ramón Otero, que completan la propuesta. “1II0”, con “Nueva obra” (2022), para 30 performers con dispositivos móviles y ensemble. Ramón Otero “En una duna de arena del desierto” (2022), para ensemble; Beltrán González “Carga llena, otros planes” (2022), para voz, ensemble y electrónica. Vitali Karagkezidis “Nova obra” (2022), para ensemble y electrónica.

El director será Beltrán González, frente al grupo “Vertixe Sonora”, que integrarán Enrique Parada- voz-; Clara Saleiro-flauta-; Jacobo Díaz-oboe-; Carlos Cordeiro-clarinete-; Pablo Coello-saxofón-; Carlos Cortés-trompeta-; Iago Ríos- trombón-; Helena Sousa- acordeón-; Jacobo Hernández- violín-; Adya Khanna-chelo-;Carlos Méndez-contrabajo- y en las percusiones, Diego Ventoso y Antonio campo. “Vertixe Sonora” participa en estas fechas con el “Colectivo 7.2”, de Pamplona, en el programa “Caixas a deriva”, que tiene a un juego de interacción que estructura arquitecturas sonoras en distintos puntos de la ciudad, coqueteando con espacios en juego de Aldo Van Eick, experimentando la convivencia sonora de lo excéntrico, recuperando la calle como escenario natural de escucha, en un encuentro de socialización.

La pasada semana, en la previa de la Reunificación Alemana, en Strodehne (Brandenburgo), en la que mesas compartidas por el vecindario, se juntaron para celebrar una “Kaffeerafel”, un certamen infrecuente. Hasta allí se desplazaron para la inauguración de un festival de colaboración un tanto atrevido, además de una invitación para el colectivo “Landmade, As Kaffeetafel”, típica merienda, entre charlas, regadas por libaciones estimulantes de té , chocolates y otras bebidas, con degustaciones de repostería a gusto. El reclamo “Die Kunst sic an Einen tisch setzen” (El arte de sentarse a la mesa). Una evocación de los tiempos de Telemann, especial devoto con reflejo en su obra creativa, y que la historia mantendrá en la memoria por otros contemporáneos dispersos por Europa. Las “Tafelmusik”, de G.F. Telemann, como razón de ser. Esta aventura singular y colectiva, fue diseñada por el compositor Ramón Souto, el especialista en artes visuales Ignacio Barcia, con aportaciones fotográficas de Birte Hoffmann.