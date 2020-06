Aborrezco el término de ‘daños colaterales’

SE ACABA ESTA PRIMAVERA agonizante, una primavera que nos lo han robado. Pero que sobre todo y por encima de todo se llevó la vida de miles de mayores. De nuestros mayores. Se dice, pero en un mundo donde el cálculo se antoja humanamente perfectible, no así para la inteligencia artificial y el big data, que el coronavirus sesgó la vida a más de veinte mil ancianos en las residencias españolas. Qué pasó, por qué pasó, qué falló, por qué falló, cómo se supervisaban en verdad las residencias, son interrogantes que el tiempo, y quizás, la justicia, dictaminen.

Aborrezco un término, una expresión cínica y mendaz, la de daños colaterales. Se empleó generalizadamente a partir de 1991 en la guerra, la segunda, del Golfo, tras los bombardeos norteamericanos y tomó cota de expresividad máxima pese a su vaciedad innata en la otra guerra, esta ya totalmente ilegal, de 2003. Luego la han empleado pusilánime y displicentemente todo gobierno cuando actúa frente a un global terrorismo que como puzzle, parece que permite todo.

He leído algún artículo que habla de los daños colaterales, de las muertes colaterales de este virus, de esta pandemia y estos casi 100 días de confinamiento, recte, bastantes menos, aunque muchos aún se quejen del extremo del mismo, las desescaladas, sobre todo, la interpretación personal que los ciudadanos hemos hecho de las mismas, han sido prácticamente una barra libre para tomar y bajar a las calles, aceras y, cómo no, a las terrazas. Codazos por sentarse ha habido en algunas ciudades. La condición humana es así.

Pero volvamos al tema central. Han sido días, semanas y meses muy difíciles donde además de la angustia y la incertidumbre pesa también la sensación de fragilidad pesa como nunca antes ha pesado en nuestras generaciones. Hemos sido impotentes frente al virus. Hemos sido tardíos en aceptarlo y enfrentarnos con escasos recursos al mismo. Y ha costado la vida de miles de ciudadanos. Expliquen lo que quieran y disfracen los argumentos como quieran. Pero las casi 44.000 mil muertes están ahí, por mucho que insistan que solo 28.000 se confirman oficialmente como coronavirus. Muchas de esas víctimas que no se quieren contabilizar, sí, no se quieren vuelvo a repetir, han sido consecuencia “del” y “por” el coronavirus, amén del “con” coronavirus. Y esto ha supuesto que el miedo, el colapso total de la sanidad pública, no de la privada, la desidia en no pocas residencias que no reaccionaron o no las dejaron reaccionar, –algun día esperamos que esto se desvele igualmente a las familias–, haya ocultado y silenciado miles de casos de otras enfermedades y tratamientos que no fueron tratados o cuyos pacientes no quisieron acudir a un hospital a una clínica.

Pero no le llamemos daños colaterales. Son daños, son historias, son vidas, son tragedias que increíblemente en 2020 nos han golpeado y lo han hecho sin que apenas se pudiera ofrecer resistencia. Nada hay más cobarde que el propio miedo, pero a la vez nada es más humano que el miedo mismo. Hasta el punto de paralizarnos. De hacernos recluir en nosotros mismos, sentirnos vulnerables, tocables, incluso abatirnos. Ahora toca el momento de recuperar el pulso, el latido, el ruido mismo de la vida en su cotidianidad prudente y con sentido común. Nos han llevado como en un sueño, de un plumazo, una primavera dolida, una primavera fría, insensible, inmutable, y que supuso un punto de inflexión en nuestras vidas, las de los vivos, que no podremos olvidar nunca. Por eso queremos, ansiamos que este verano sea diferente.

Y a buen seguro que lo será, porque por mucho que queramos mirar hacia el infinito, en la cercanía tendremos miedo, prudencia, desconfianza, recelo y cierto temor. Y eso es precisamente lo que nos hace más humano y nos hará sobrevivir. Aún con la angustia de rebrotes, o de nuevas oleadas. Solo un dato, último día de primavera, oficialmente en España 7 muertos, en Italia, 40 y en Reino Unido, 128. Pensemos bien como queremos vivir este verano emergente y nuevo.