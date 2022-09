Abraham Cupeiro y Alba Barreiro, en el Dolmen de Dombate, para “Espazos Sonoros”

“Os Sons esquecidos”, en la memoria imaginaria como ya sabemos del multiinstrumentista Abraham Cupeiro, en compañía de la arpista Alba Barreiro, para una llamada desde tiempos inmemoriales, y que nos traslada al Dolmen de Dombate (Cabana de Bergantiños), en una nueva aventura de “Espazos Sonoros”-12´00 h.-, desde los yacimientos arqueológicos de culturas megalíticas, en una adecuada contextualización para que Abraham Cupeiro dé rienda suelta a su inagotable imaginario, en buena compañía con la arpista Alba Barreiro que siguió las escuelas de Rodrigo Romaní y Céline Landelle, a repartir entre los dominios de los instrumentos folkloristas y los clásicos. Estudió en Salamanca y en Musikene(Donosti), con Fréderic Cambreling y Christine Icart, colaborando profesionalmente como formaciones como la “OSG”, la “O. de Castilla y León· “Joven de la OSG” y en el ámbito folklorista, con el “Proyecto Son de Seu”. Cuenta con tres cd´s, destacando el editado a solo “”Eixos Cromáticos” y también para el cine, firmó bandas sonoras de encargo: “Pradolongo”, “Los girasoles ciegos” y “A casa da luz”. También se la escucha en trío junto a Margarida Mariño (chelo) y la flautista Julia Estévez.

Abraham Cupeiro, guarda como bandera de referencia el registro llevado a cabo con la “Royal Philharmonic Orchestra”- “Pangea”-, una extensa travesía que nos lleva a los lugares más diversos desde Oceanía, a China, Arabia, Armenia; las Américas, de uno a otro confín; Bulgaria o la Costa Atlántica, cada uno con sus peculiaridades sonoras. La ”Warner” se hizo cargo de su publicación, con el aval de la “Royal Philharmonic Orchestra”, de Londres, llamada “Britain´s National O”, y que había sido fundada por Thomas Beecham, ofreciendo su primer concierto en Corydon, en 1946, titular que se mantendrá hasta septiembre de 1946. Beecham, a mayor gloria, había organizado el primer convierto del “Festival de Glyndebourne”.

Cupeiro entre la maraña de instrumentos ancestrales para desamar al más osado, músico que, como no podía ser menos, le tuvimos con nuestra Banda Municipal y con la RFG”, con la que se explayó a sus anchas en A Praza da Quintana, en una velada de media tarde, bajo la dirección de Dimas Ruiz, para desgranar lo más apetecible de su repertorio personal, con piezas en arreglo de A. Saavedra y C. Vázquez y otras curiosidades como las “English Folk Dances”, de R. Vaugham Williams; selección de “danzas rumanas”, de Béla Bartók, muy cercanas a esa labores indagatorias de nuestro músico, y hasta Astor Piazzolla con la embriagadora “Oblivion “ o la “Calle 42”. De nuestro artista: “Oceanía”, “tocatas para cornas”, “África” , “Baleas” o “Costa Atlántica”. Veamos a Cupeiro en sus tanteos previos como alumno en la “UAB”, mientras artimaña una especie de trompeta con técnicas del XVIII, para marcar territorio.

El Cupeiro de su refugio en la antigua Cárcere Vella de Sarria, a la que sabrá dar uso, en una atractiva experiencia, transformándola en un museo que no deja de ampliar, en cuanto al fondo que amplía día a día y en el que no falta, para no irnos tan lejos, una gaita histórica de Faustino Santalices. El “karnyx”. Ese instrumento rampante, se ha convertido en auténtica figura emblemática, por esa presencia escénica y su sonido poderoso e hiriente, pero a su lado, aunque en apariencia más discretos, la “dubka”, de Bulgaria; el “Duduki” georgiano; una curiosa variante con nombre de”gaida”; la especie de flauta “Fula”, con raíces guineanas; la Zurna”, instrumento de viento-lengüeta, repartido en los confines de Armenia, Turquía o Siria; el “Shofar”, propio de las culturas judías y con usos litúrgicos. No quedará al margen el interés que compositores del momento, descubran materia en los recursos instrumentales que maneja Cupeiro, y así Wladimir Rosinsky, miembro de la “OSG”, le tendrá en consideración entregándole su obra “Concierto misterio”, y a medias con el acordeonista bielorruso Vadzim Yukhnevich, probará la obra “Compromiscuo”.

Escarbemos a golpe de ingenio, en la posible Edad de Bronce, que algo saldrá de ella y para mayor abundamiento, Cupeiro añadirá nuevos recursos posibles, un oficio que parece no tener reposo, porque permanentemente se descubren nuevos argumentos, perfectamente asimilables a los citados de culturas siempre distantes y ajenas, que todo es posible en el magín de nuestro personaje, que en este momento, recibe invitaciones para abordar imaginativos proyectos creativos. Recordémosle también en el ciclo “De Lugares e órganos”, de promueve Belén Bermejo, participando en el “Van Eyck Project”, inspirándose en concreto en las músicas del políptico de Gante, en una indagación del organista Brett Leigthon. “Os sons esquecidos”, encabezando este programa para la matinal del sábado, es según lo dicho, un viaje en el tiempo, en una búsqueda de fuentes primigenias, en un encuentro con la actualidad. El Cupeiro de “Pangea”, quien con el reclamo de “Pangea”, nos recuerda al científico Alfred Wegener, autor de la tesis que en1910, en su propuesta de un continente único, que en tiempos inmemoriales pintaría un planeta conformado en aquellas dimensiones, en otro alarde de imaginación especulativa.

Para recrearse en estos “Sons esquecidos”, nada como el Dolmen de Dombate, en su visita que incluye al Castro de Borneiro, un lugar de yacimientos y descubierto en 1924, por Isidoro Parga Pondal y Ciriaco Pérez Bustamante, que será excavado en varias fases entre 1932 y los años noventa. El Dolmen de Dombate, en la Costa de Morte, es un importante patrimonio megalítico de yacimientos arqueológicos encuadrados entre el Neolítico y la Edad de Bronce. En su mayoría, construcciones de carácter tumular, Situado en la parroquia de Borneiro, en el Concello de Cabana, estuvo en uso entre el período 3800 y 2700 a.c. Su estructura consiste en una cámara poligonal de siete ortóstratos y un corredor de tres tramos. El Dolmen, con seguridad, cuenta con pinturas y grabados, unas pinturas elaboradas con colores rojizos y negros, predominando los motivos geométricos, y líneas en zig-zag. Las excavaciones realizadas por el arqueólogo José María Bello, a finales de los ochenta, sacaron a la luz importantes datos hasta entonces desconocidos, como la existencia de un megalito anterior de menor tamaño. El Dolmen lo adquirió A Deputacion da Coruña, en 1975, declarado bien de interés cultural en 1978. A partir de 2009, se realizaron nuevas excavaciones.