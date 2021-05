BORIS Johnson ha anunciado las medidas que tomará su Gobierno para esta nueva fase de lucha contra la pandemia. El primer británico ha abierto considerablemente la mano respecto a todo lo relacionado con los contactos sociales, reuniones, acceso a lugares de ocio y posibilidades de viajar, con el objetivo de recuperar gradualmente la normalidad.

La situación ha variado sustancialmente gracias a la eficaz campaña de vacunación, masiva y que se puso en marcha antes que cualquier otro país europeo, de manera que en el Reino Unido casi se ha alcanzado la llamada inmunidad de grupo o inmunidad de rebaño.

Como colofón de las medidas, que suavizan la situación de distanciamiento entre personas durante más de un año, y que ha cambiado la vida de los británicos al igual que la de los ciudadanos de todo el mundo, Boris Johnson ha anunciado que llega el momento de los abrazos. El momento de abrazarse con fuerza después de tantos meses de prohibido tocarse, mascarillas que impedían no ya besarse sino ver el rostro de los interlocutores, e incluso escuchar las voces tal como eran, no distorsionadas por la tela que cubría las bocas.

Lo primero que tendría que intentar Johnson es el abrazo con Dominic Cummings, el asesor que le permitió ganar el referéndum del brexit pero que ahora, cesado, amenaza con sacar todo lo que hay debajo de las alfombras hasta el punto de que Johnson podría perder el Gobierno. En España, Sánchez no tiene de lo que preocuparse, Iván Redondo le será leal hasta la muerte aunque en el futuro trabaje para otro líder u otro partido; de hecho podría contar asuntos internos del PP tras trabajar para Monago, Basagoiti y Albiol y no lo ha hecho. También por lealtad ... o porque no hay nada que contar.

Este país iría mejor si los políticos se abrazaran más. Por supuesto que la fórmula de Johnson es muy buena para superar los estragos de la pandemia. Si además los hubiera, masivos, en política, tanto entre afines como entre adversarios, el futuro sería esperanzador.