Acatar o dimitir

CON respecto a la actitud de Pedro Sánchez sobre la salida de España del rey emérito, Juan Carlos I, y por extensión hacia la monarquía como forma del Estado, existen, al menos, dos posiciones contrapuestas. Según la primera, el jefe del Ejecutivo es un declarado republicano que no solo no defiende a la Corona como es preciso ante los ataques que recibe desde la izquierda y los nacionalistas/independentistas, sino que sería una suerte de quintacolumnista que pretende acabar con el régimen del 78 .

Frente a esta posición de nada o poco sirven las continuas declaraciones de apoyo a la institución reiteradas en numerosas ocasiones y con toda rotundidad en su última intervención pública, a la que debe añadirse la línea tradicional de actuación del PSOE con respecto a la Corona desde que el asunto quedó acordado en la Comisión Constitucional que redacto la Carta Magna. Desde entonces los socialistas han sido defensores de la institución de la Corona cada vez que ha sido preciso. De las buenas relaciones del rey emérito con los presidentes socialistas ya se ha hablado suficiente y siempre a favor.

En línea con la primera forma de pensamiento, se afirma que Pedro Sánchez debiera reprender a sus ministros de UP por su agria actitud frente a la salida del rey emérito que han calificado como una huida de la justicia. Lejos de hacerlo, Sánchez elogió la fortaleza de su Gobierno y frente a los que tratan de enredar al rey Felipe VI en las actividades supuestamente ilícitas de su padre defendió la vigencia del pacto constitucional de 1978. Es decir que si alguien tiene algún problema con la Corona es Pablo Iglesias. Y si no le gusta la actuación que ha tenido Sánchez en esta crisis institucional en defensa de la monarquía siempre tiene la oportunidad de forzar la dimisión de todos los ministros de su formación.

A tenor de las reacciones que han mantenido tanto el PP como Unidas Podemos respecto al papel desempeñado por el presidente del Gobierno en esta crisis puede entenderse que haya llevado hasta el final la confidencialidad de las conversaciones que ha mantenido con Felipe VI. Del PP se desconoce cuál es la posición respecto a la situación actual del rey emérito para lo que ya no sirve alabar solo sus servicios prestados, mientras que a UP le queda todavía mucho recorrido político para ser capaz de aparcar maximalismos y no arrimar el ascua a sus sardinas.