Aciago año

POCO a poco se nos va este 2020. Un año terrible, bisiesto, los bisiestos no suelen ser muy buenos. Pero éste, sin duda, no lo olvidaremos jamás y quedará en la historia con su macabro recuerdo de víctimas, de duelos en soledad, de muchos silencios y algunos aplausos durante un tiempo. El año que pudimos y supimos también convivir con el virus, pero además, con nuestros vecinos que, quizás, no sabíamos de su contigua existencia.

Llegó la Navidad pero sin ser capaces de superar la pandemia. Al contrario, en una segunda ola o quizás ya tercera, con vacunas que son esperanza al tiempo que nuevas mutaciones del virus asoman y asustan, todas las esperanzas se depositan en un 2021 que anhelamos y necesitamos al menos sicológicamente para pasar esta página de dolor, rabia, indignación, impotencia pero también mucha humanidad y algunas irresponsabilidades.

No, hoy no es tiempo ni de jalear ni castigar a una mediocre clase política. Nos han demostrado la escasa altura que detentan, no atesoran. Ni tampoco de airear la enorme corrupción que campa y ha campado sin puertas ni candados en este viejo solar patrio, tan desmadejado como cainita. Ya sobra tanta hipocresía y silencios bien remunerados.

Es tiempo de vivir, de soñar, de esperanza. Es tiempo de poder llorar a los nuestros en el recogimiento de nuestra propia soledad, pero también es tiempo de disfrutar más que nunca de los nuestros, de la familia, sea en presencia física lo sea en virtual. A esto también nos han acostumbrado y hemos aceptado. Nada hay más libre que el miedo, incluso el miedo a tener miedo.

Hemos pasado la Nochebuena y la Navidad, y éstas, pese al calor de la efémeride, a lo que simboliza para cristianos que nos acordamos solo en este instante de tal condición mayoritariamente, han sido muy distintas. Quién más y quién menos ha sufrido con esta pandemia. Conoce a alguién que se ha ido o ha estado ingresado. Hemos temido. Hemos llorado, nos hemos desesperanzado en el confinamiento. Nos han enseñado e impuesto a la vez que se puede convivir con el virus y no cerrar un país entero, pero también estamos viendo los zarpazos económicos y de desempleo que todo esto ha acarreado. El ser humano se adapta. No nos queda otro remedio. Arcilla y barro, pero también sensatez cuando la soga aprieta. Algunas imágenes, más irresponsables las de fiestas, botellones, celebraciones, algarabías y aglomeraciones navideñas que los telediarios nos relatan. Frente a ellos la lucha titánica en hospitales y Ucis de unos sanitarios que han dado y dan lo mejor de sí.

Ya no hay aplausos ni medallas ni premios bien focalizados en las televisiones y los periódicos. Pero todos llevamos en nuestros corazones un pedazo de sincero agradecimiento anónimo y plural a aquéllos que con su coraje, valentía y profesionalidad, cada uno en el ámbito que les tocó, mantuvieron vivas las constantes de nuestra sociedad y país.

Los científicos e investigadores han llegado a una vacuna. Muchos solo ven las cifras de enriquecimiento de la industria farmacéutica. Otros vemos lo bueno y mejor de que es capaz el ser humano y la ciencia si trabaja junta. Es la esperanza. Y eso que se hace en un momento donde las incertidumbres siguen ahí.