Acotaciones al plan para la internacionalización de la economía

LA internacionalización es un reto permanente de la economía española, un reto que, ya se trate de exportaciones, de inversiones o de operaciones asociadas a unas u otras, incumbe por igual al sector público y al sector privado. A tal efecto, el Consejo de Ministros ha aprobado recientemente un nuevo Plan de Acción para la Internacionalización de la Economía Española, el correspondiente al período 2012-2022, en línea con la Estrategia de Internacionalización de la Economía Española 2017-2027, la Estrategia de Acción Exterior 2021-2024 y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 2021-2023. En líneas generales, la estructura de este nuevo Plan es prácticamente idéntica a la del anterior; y su contenido, también.

El apoyo financiero a la internacionalización, que es uno de sus objetivos, incluye fondos europeos procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, destinados, entre otros programas, a líneas de financiación no reembolsables de estudios de viabilidad, con cargo al Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM), así como otros fondos tradicionales, como CESCE, COFIDES, FIEX, FONPYME, ICO y el propio FIEM. Al referirse, en concreto, a este último instrumento, el Plan propone adaptarlo a las empresas, con la finalidad de hacerlo más ágil y más flexible, pero esta finalidad se sigue echando en falta desde su misma creación, pues las respuestas a las solicitudes siguen sin ser ágiles y flexibles.

Más adelante, a la hora de seleccionar los Países con Actuación Sectorial Estratégica (PASE), el Plan confirma los seleccionados en el pasado, esto es, Brasil, Canadá, China, Corea, Estados Unidos, India, Japón, Marruecos, México, Sudáfrica y Turquía, ignorando los del Sudeste Asiático. La omisión de los países de esta zona, una de las más pobladas, dinámicas y de mayor potencial económico del mundo, resulta tanto más llamativa cuanto que muchos medios, como The Economist, no dudan en calificarla de “SEA of opportunity”, “MAR de oportunidad”, mientras juega con el acrónimo de South East Asia (SEA) y la palabra SEA (MAR), y cita, entre otros ejemplos, “unicornios” por un valor de 200.000 millones de dólares.

La atracción de inversiones extranjeras directas de alto valor añadido es otro de los objetivos del Plan, que, a este respecto, recuerda la existencia de diversos mecanismos a disposición del inversor extranjero, como las páginas web ICEX-Invest in Spain, Innova Invest o Rising up in Spain, lo cual en principio está muy bien. Pero el problema de fondo sigue siendo el mismo que se planteó en su día, y que está inexorablemente ligado a la predictabilidad y simplificación de la normativa existente y a la reducción de las cargas administrativas. Tan es así que el Banco Mundial sitúa a España, en el apartado de constitución de sociedades de su informe Doing Business 2020, en el puesto 97 de un total de 190 países consultados.

En el ámbito puramente administrativo, el Plan recoge, en otro de sus apartados, el objetivo de la coordinación de las actividades de las distintas administraciones públicas, algo que debería ser una obviedad, pero que en la práctica no lo es tanto. En las actividades de estas administraciones públicas, sea cual sea su naturaleza, se echa en falta esa coordinación que se recomienda, ya que cada Administración trata de proteger el área que le es propia. Además, esta falta de coordinación, no sólo es externa, entre ellas, sino también interna, dentro de ellas: así, si la Estrategia de Acción Exterior 2015-208 atribuía un destacado papel al Sudeste Asiático, concretamente a Filipinas, Indonesia y Vietnam, la actual, en cambio, no lo hace.

En medio de continuos llamamientos a la inclusividad, transversalidad, escalabilidad, sostenibilidad y resiliencia, de conformidad con la línea más ortodoxa de la actual corrección política, el Plan aboga, en fin, por aumentar el tamaño medio de nuestras empresas con vistas a facilitar su salida al exterior, así como por potenciar un diálogo más fluido con el sector privado. Pues bien, en el primer caso, si no se da este aumento no es por falta de voluntad, sino por las rigideces del actual marco regulatorio social y fiscal que lo hace imposible. Y, en el segundo caso, ese diálogo podría mejorarse mediante la creación de un comité permanente público-privado que permitiera evaluar y verificar conjuntamente la ejecución del Plan vigente.