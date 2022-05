Activar el silencio

HASTA llegar a mis contactos de móvil debo superar obstáculos: abro el móvil y se me ofrecen ‘las mejores tortillas de patatas’ de Huelva, las confidencias de Belén Esteban, el mejor look de reina Letizia, la liberación de Mariúpol, amontonado todo. El correo electrónico me ha seleccionado las noticias del día de tres periódicos digitales. Se cruza en pantalla el enésimo anuncio de antivirus y cuatro videos de you tube que un algoritmo ha seleccionado para mí y que me gustaría ver, buff... Son guiños atractivos pero debo saltar estas vallas para alcanzar mi objetivo.

La tabarra comunicativa nos hace instantaneístas superficiales sin raíces. Y hay más vida dentro y mensajes más arriba, más lejos, más hondo. Llamada a la eternidad. Necesitamos más silencio visual para reflexionar por cuenta propia. Para alcanzarlo deberíamos ignorar enlaces, silenciar tik tok, retardar respuestas a mensajes, hacernos el sordo y el ciego y abrir el alma.

En el Camino de Santiago percibimos sonidos imposibles en la ciudad: el aire entre las hojas, agua entre piedras, los gorriones y el ladrido de un perro lejano. Ese silencio sonoro activa recuerdos esquinados y el hondón de la conciencia: un agravio que hay que asimilar y quizá perdonar, aquella oración olvidada.

El camino jacobeo banalizado se puebla de peregrinos vocingleros con charletas insustanciales. Los hay que caminan en silencio sonoro. “Piensa si lo que vas a decir mejora el silencio” es consejo alto de autoayuda.

En 1999 caminé ocho horas de noche hasta Fátima y entonaba canciones portuguesas que aquella muchacha del grupo no secundaba; una compañera me desveló a la llegada que la silente cumplía una promesa de silencio. Era un silencio preñado de riquezas.

He recorrido horas del Camino francés sin compañía, cantando canciones de adolescencia y rezando por los habitantes del mundo, mochila a la espalda y ligero de pies.