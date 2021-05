Tres actividades del “IV Festival Resis” de A Coruña, en el que también está comprometida la “OSG” y que dirige el compositor Hugo Gómez- Chao Porta. Una primera para el sábado día 2, que nos lleva a la Sala Municipal de Exposiciones Palexco- 19´00 h.-, dentro del proyecto “Resis-OSG”, con un formación de miembros de la orquesta que contará con la tutela de Wladimir Rosinskij, ofreciendo el estreno de su obra “Tunnels of Coliseum-2” (Concerto grosso” y “Último amanecer, para chelo solo y camerata”, en una dedicatoria a K.Verecki, a la que precederá una obra de juventud de Félix Mendelssohn, la “Sinfonía de cuerdas nº 1, en Do M. Op. 11”, de 1824, en sus tres tiempos, consecuencia de un tercer ensayo sobre la intención de abordar un trabajo mayor, con un añadido de instrumentos de viento, sin distanciarse del modelo de la sinfonía clásica vienesa. De Jan Sibelius, la “Romanza en Do para cuerdas Op. 42”, casi desplazada en la historia, compuesta en 1904 antes del estreno con la Orquesta de Soltannoliten, dirigida por el autor, con en título de “Andante” y del mismo año que el “Concierto para violín”

Wladimir Rosinskij, estudió en la Hochschule für Musik Wien, con E.Urbanner, en composición y con W.Klos en la especialidad de viola. Recibió galardones como el “Prize Competition Wetbewerb im Rahmen des 20”, el Forderungsprize des Bundeskanzleramnt” y el “Wiener Sömmer Seminars”, de Nuevas Músicas. Es miembro de la “OSG” desde 1995 y fue director de la Kammerorchester Arpeggione Hohenemens”, del “Ensemble Plus Ultra” y del “Grupo S.XXI”. Compositor cuya presencia en citas contemporáneas se han convertido en una referencia incontestable, nos fue dejando trabajos como el “Concierto para violín y orquesta”; “2 Gedischte von Robert Schneider”, para soprano, clarinete y piano ; “Fluvius Conscientia”; el “Concierto Misterio”, por encargo de la “SGAE/AEOS”; el “Dúo para viola d´amore y terenin (Last Dawn), “Taimyr”, para dos violas y orquesta” o la “Música da camera per 5 interpreti”.

“Último amanecer, para violonchelo y camerata”, refiere personales vivencias del autor en su dedicatoria a su ancestro el P. Constantin Verestsky, y se resumen en una serie de antiguos motivos religiosos, Znamennyraspev”, una canción religiosa del XVIII, el tema del “Diaes Irae”, en un episodio de la parte solista y una canción revolucionaria “Juntos valiente camarada”. “Tunnels of Coliseum 2”, concertó grosso, tiene un precedente en “Tunnels Coliseum I, un trío, para contrabajo, viola y chelo. Cuatro movimientos: “Tunnelone”- alusivo a la sala de ensayos de la “OSG”; “Círculo cerrado”, una pesadilla en forma circular, cincelada por músicos de la sección de cuerdas; “Tunnelnum 0”, en el que cada músico tiene la ocasión de opinar y “Antiguos gusanos”, que parte de la hipótesis de A.Einstein, que proviene de la posibilidad de acceder a otros puntos del universo. Agujeros que no son solo una hipotética fantasía.

El día 8 de mayo, en la Sala Municipal de Exposiciones Palexco- 20´00 h.-, el “Concierto Mikrokosmos”, para percusión, electrónica y artes visuales sincronizadas en las que se eligen obras de Antón Alcalde-“Holograma”-, Robert Oliveira-“Mikrokosmos-,Daniel Almada-“Linde”-para vibráfono, electrónica y artes visuales sincornzadas, y otras de Pierre Jodlowsky y Edson Zamponha. Diferentes instrumentos de percusión como el vibráfono, diferentes tamaños de gongs y un híbrido de batería-set de multipercusión, se mezclan para conformar este proyecto, en el que los asistentes podrán escuchar, ver y sentir una explosión de sensaciones. Roberto Oliveira, artífice de gran aparato sonoro, se centra en este género de artes sobre las que profundizó en el Koninglijk Conservatorium de La Haya, y que realizó masters en la Chamber Music Royal Irish Ac. of Musik, de la Universidad de Dublin. Realizó tres registros: “Pparafuxso”, “Diáspora, novas músicas de aquí e de acolá” y “Argana, estructura rítmica espiñal”

El día 9, en esa misma sala-19´00 h-, con el protagonismo del “Quinteto de cuerda Schubert”, que integran Fumika Yakamura-violines-, el propio .Bussi-viola-, Elena Escalza Cortina-chelo- y el contrabajista Diego Zecharies, miembros de la “OSG” para el estreno de “Sol de medianoche”, ciclo de doce canciones sobre 12 poemas de Luz Pozo, en arreglo para voz femenina y quinteto de cuerdas, de Gabriel Bussi, encargo de la “OSG”, que contará con la mezzo Joana Thomé da Silva, una cantante que estudió en la Guildhall School of Musik and Drama”, premiada recientemente pos su colaboración en “Adameo”, dirigida por A.Boadella, a la que seguimos en la ópera de David del Puerto “Lilith, una negra”, ofrecida en la Fundación Juan March de Madrid, con la dirección artística de Alexis Soriano. Luz Pozo Garza (1922/2020), fue una poetisa y ensayista que ejercicio la docencia por distintas villas de nuestra tierra, comenzando sus publicaciones con “El pájaro en la boca”, editada por la emblemática “Xiltral”, en 1956, y que entre las últimas entregas, dio a conocer en el 2009 “Deter o día cunha flor” y en 2016, “Rosa tántrica”. Accedió a la Real Academia Galega en 1996, con la ponencia “Diálogos con Rosalía”.

Como encabezado, el “Cuarteto I Crisantemi” de G.Puccini, dedicado a Amadeo de Saboya, Duque de Aosta, a quien apreciaba especialmente y que sugiere la tradición de la música fúnebre, tomando motivos del diálogo entre “Manon” y “Des Grieux”, de los actos tercero y cuarto. Gabriel Bussi, del que la “OSG” ofreció la “Suite sinfónica de la ópera (La Tribuna)”, en estreno con J.Pons, tuvo como maestros a Christoph Poppen en el Conservatorio Hanns Eisler, de Berlín, en violín, y Ulf Wallin, en composición y contrapunto, a los que se añadieron Gerhardt Tittel y Jürgen Ganzer. Era precisamente su ópera “La Tribuna”, un trabajo de dimensiones puccinianas y la suite se resolvía en cinco piezas, de las que en aquella sesión se escucharon tres.