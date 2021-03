Adestrador e psicólogo

MAÑÁ son as eleccións presidenciais do Barça. Un total de 22.811 socios solicitaron o voto por correo, sendo Joan Laporta e Victor Font quen parecen ter máis opcións de gañalas. Este último leva a Xavi e a Jordi Cruyff no seu equipo.

E despois, que pasa con Koeman? Un detalle pouco coñecido del é que, sendo aínda seleccionador de Holanda, mercou unha casa en Barcelona porque tiña ganas de volver e iso non lle impedía desenvolver ben o seu traballo coa orange. Non vos dades conta da cidade que tendes, díxolle a un amigo seu que coñezo.

Cando xa tiña a súa casa bastante arranxada, pois necesitaba facer algunha obra, logo do famoso 8-2 co Bayern chegoulle a oferta de Bartomeu. Koeman e a súa muller estaban felices e esta vez, si –despois de dúas negativas– aceptou o reto. Como é un tipo serio, só deu o OK despois de clasificar á selección holandesa para a Copa de Europa que se vai a disputar en xuño, dando tempo suficiente ao seu sucesor para preparala ben.

A chegada de Koeman ao Camp Nou non puido ser máis complicada: a debacle co Bayern, baixas que debía comunicar a un bo número de pesos pesados do vestiario, o burofax de Messi e a longa semana na que non acudiu a adestrar, o Barçagate, o voto de censura contra Bartomeu e a súa posterior dimisión...

Algúns comentaron que o feito de que fora o heroe da primeira Copa de Europa do Barça, en Wembley, daríalle autoridade ante os xogadores. Pero para gañar esta –ou máis ben, o seu liderado– soubo facer de adestrador, psicólogo e case voceiro do club (cun presidente en funcións) á vez.

A actitude cos xogadores que tiñan que marchar foi firme, pero comprensiva. Non ides xogar de entrada pero, se seguedes, partiredes de cero como os demais. Igual que aos novos, aos que suxeriu que aceptaran saír cedidos porque terían moi difícil xogar, dicíndolles que de quedar serían tratados como o resto.

Koeman, ao ser holandés, vai de cara. Di sempre o que pensa, sen esconder o que ten na cabeza, pero con respecto. Como cando dixo a Neto (veterano) que non aceptaría a súa marcha en xaneiro ou que o futuro de Messi está nas súas mans e non dependía del. E, cando di algo, vai por diante. Como cando dixo que estaba disposto a rebaixarse ou a cobrar parte do soldo máis adiante, marcando o camiño aos xogadores.

A única fichaxe que lle deron a Koeman foi Dest e, a pesar disto, non se queixou. Valentía tampouco lle falta, pois máis dunha vez xogou con catro xogadores de menos de 20 anos. Aínda que senón hai resultados...

Non sei quen gañará as eleccións. Pero Koeman merecería seguir no club. A súa honestidade e liderado é unha garantía para poñer a andar o novo proxecto que decida o socio.