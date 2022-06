Adeus a Leo Caldas

Galicia enteira chorou pouco despois da festa das Letras Galegas pola fatal despedida a Domingo Villar. Un ictus cerebral rematou coa vida do escritor vigués deixando á cultura galega consternada. O consagrado autor, mestre da novela negra, pasaba uns días na súa terra natal visitando á súa nai e quen lle diría que ficaría xa para sempre.

Os lectores quedamos sen máis aventuras de Leo Caldas, quen permanecerá para sempre na memoria dos que desfrutamos con novelas como Ollos de auga e A praia dos afogados. Despois da lectura desta última precisamente fixen hai uns anos un roteiro percorrendo os lugares emblemáticos que son escenarios de distintos acontecementos nesa historia.

Nunha praia de Panxón, en Nigrán, na ría de Vigo, comezaba o percorrido. Igual que na novela, sendo a Madorra o lugar no que aparece o cadáver de Xusto Castelo, un mariñeiro coas mans atadas cunha brida de plástico. Falan de suicidio os veciños, pero o inspector Leo Caldas levará adiante as súas pescudas para averiguar cal foi a causa da morte. Toda unha experiencia para a lembranza, con varias actividades e a lectura de diferentes parágrafos significativos da novela, xusto onde tiñan lugar as accións que se relataban. Unha xornada que gardarei con agarimo na memoria. Tamén foi unha obra que formou parte da lista de libros elixidos dun Club de Lectura que coordinei cursos atrás. Merece a pena. Animo a lela a todos aqueles que aínda non o fixeron. Primeiro sempre a lectura, despois a adaptación cinematográfica, posto que a novela foi levada ó cine no 2015.

Pendente queda O último barco, o última libro desa triloxía, presente na miña biblioteca pero aínda sen viaxar polas súas páxinas. Estas obras son as que propiciaron que fose galardonado este 2022 co Premio Vigués Distinguido.

Calificado de home encantador, amable e boa persoa, Domigo Villar creou un personaxe que asistía a cotío a un lugar emblemático na cidade olívica. Refírome á Taberna Eligio, onde tamén teño comido. Trátase dun bar que abriu en 1920 e que tivo coma clientes a Laxeiro, a Lugrís e mesmo a Cunqueiro. Está moi pretiño do Sireno, agochado nunha rúa detrás da de Príncipe, tantas veces pateada por quen asina estas liñas. A illa privada de Toralla, escenario dun importante crime en Ollos de auga, foi outro espazo coidadosamente elixido polo escritor que se definía a si mesmo como “pesimista alegre”.

Domingo Villar, Mincho, tiña como prioridades estar en primeiro lugar coa xente máis quería e despois ler e escribir. Respectaba sempre a orde do importante, do que verdadeiramente conta. Gustáballe ler en voz alta (e líalle tamén ó seu pai as páxinas que escribía) para escoitar como sonaba a historia que estaba a crear. Estaba agora mercullado na creación dunha nova obra, que queda sen editar pola marcha do autor de xeito repentino ós 51 anos.

Virtuoso da novela negra no noso país, recomendou nalgunha entrevista textos que o marcaron como El perro canelo, para Villar unha obra mestra. Outros eran El halcón maltés ou El perro de terracota, este último de Andrea Camilleri. No panorama nacional mencionaba Plenilunio, de Muñoz Molina, e tampouco se esquecía de Vázquez Montalbán en Los pájaros de Bangkok, co papel central de Pepe Carvalho. Seguiremos lendo.