Adeus, senyor Parellada

Así como en Galicia non resulta difícil atopar onde comer ben a prezos razoables, en Barcelona –coma noutras grandes cidades– atopar un restaurante de cociña e servicio impecables sen ter que pedir un creto sempre resultou empresa digna de Dióxenes e a súa lámpada. Unha excepción foi, durante case corenta anos, o Senyor Parellada.

Situado na rúa Argenteria –que vai desde Santa Maria del Mar á Via Laietana, á altura da praza de l’Àngel-, abriu en 1983 por iniciativa de Ramon Parellada, da familia propietaria da histórica Fonda Europa, de Granollers, aberta en 1771. Daquela, o mozo Parellada regresara do servicio militar e era seareiro de Zeleste, un local musical e de copas, verdadeira cerna da música “laietana” desde finais dos setenta.

No local dunha vella fonda situado no número 37 da rúa Argenteria, en 1979 abriu o restaurante Sukursaal, cuxo deseño interior –obra dos arquitectos Daniel Freixes e Vicente Miranda- gañou os premios FAD de xurado profesional e de opinión. Sen embargo, gastronomicamente resultou un fracaso e pechou un par de anos despois.

Foi daquela cando Ramon Parellada decidiu coller o local e adaptalo ao seu gusto e ás súas intencións: quería facer un restaurante de fonda. É dicir, de cociña tradicional, sinxela e de prezos razoables, na liña do negocio dos seus pais, e cun aire de benestar. Para tal cousa, non tivo preguiza en desfacer a decoración dos anteriores propietarios (cousa que agradezo).

Ben axiña pasou a ser referente na cidade, moi especialmente dos políticos do PSUC, cuxo local estaba situado na rúa de la Ciutat, a uns trescentos metros, ata o punto que dous pratos da carta pasaron a ter o apelido de quen daquela era o secretario xeral dos comunistas cataláns, Antoni Gutiérrez (“el platillo del Guti”), e de Josep Solé Barberà, veterano defensor de moitos antifranquistas (“els canalons de l’advocat Solé”). Polas súas mesas desfilaron, invitados do PSUC: Santiago Carrillo e outros dirixentes do PCE, ou da emerxente Euskadiko Ezkerra.

A primeira vez que estiven foi, a maneira de terreo neutral, nunha cea á que asistimos Ramon Espasa, do PSUC, e Magda Oranich e eu, en representación da Entesa dels Nacionalistes d’Esquerra, que nas eleccións xerais de 1986 formamos a coalición Unió de l’Esquerra Catalana, antecedente da Iniciativa per Catalunya, constituída o ano seguinte.

A partir daquela fun seareiro relativamente habitual do restaurante e nel celebramos diversos aniversarios do meu fillo, que gustaba dos seus pratos. Adoitaba combinar coa súa nai –que só ceaba un prato- que pedise tamén un carpaccio, que el engadía ao que el pedira. En certa ocasión –Roi tería sete ou oito anos-, como na mesa que nos asignaron non había candea como as que prendidas lucían noutras táboas, apenas sentados pediulle ao camareiro que tamén nos puxesen unha.

Celebrei comigo mesmo –á maneira que Lúculo dixo ao seu criado- as boas notas obtidas no segundo curso de carreira: o aforro das matrículas para o curso vindeiro xustificaba aquel pequeno gasto. Fun moitas veces con familiares, amigos, solo, e sempre quedei satisfeito. A derradeira ocasión foi na segunda semana de xuño de 2019, despois do meu derradeiro día de traballo, cando encetaba as vacacións que rematarían na miña xubilación no mes seguinte. Quedei coa miña muller, Conchi, que daquela –é mestra- non tiña escola polas tardes.

Neses anos, o propietario –gato vello na restauración- soubo conxurar as diversas crises. Coa de 1993, facendo medias racións (co cal mantivo clientes masculinos e gañou clientas). Despois, sacrificando o peche dominical, co cal gañou familias. Desde hai uns anos, ofertando menú de luns a venres, co que gañou clientela entre os traballadores da zona.

Coa chegada da pandemia, o Senyor Parellada baixou persianas e os clientes atentos –eu vivo fóra de Barcelona e non podía estar á espreita- pensaron que sería algo temporal. Sen embargo, hai uns días o propietario comunicou que o peche era definitivo. O argumento, ben claro, é que da nostalxia non se vive. E, engado, que a idade non perdoa. Ramon Parellada –que é da miña quinta- volverá á retagarda da casa matriz, a Fonda Europa (agora dirixida pola súa filla Maria Antònia). Verdadeiro templo dos almorzos de garfo desde sempre, cando os tratantes que negociaban na Plaça Porxada cerraban os negocios arredor dunha das súas mesas. Por sorte, sempre nos quedará Granollers.