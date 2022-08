Adicto al poder

EL poder es como una droga y a quien cae en sus garras demoledoras lo destruye como hacen los opiáceos con nuestros jóvenes que se enredan en sus trampas. Miren, si no, a Pedro Sánchez, ¿no tiene todas las trazas de ser un adicto del poder y de todas las prebendas que origina para quien lo maneja?

El presidente socialista primero estuvo convencido de que lo mejor para España era una alianza entre su partido y aquel Ciudadanos de Albert Rivera, del que no paraba de decir que lo había sorprendido por su apertura de miras y su compromiso para llegar a acuerdos en favor de la mayoría. Eran tiempos en que Sánchez necesitaba sacarse a Mariano Rajoy de encima, pues el presidente gallego no paraba de ganarle elecciones, aunque en las últimas sin alcanzar la mayoría absoluta. Pero como no le salió nada bien la jugada, pasó de entregarse a Rivera a llamarle falangista, como si fuese la reencarnación misma de Primo de Rivera.

En su segundo intento de conseguir la investidura volvió a fracasar, esta vez solo y sin aliados, pues cambiar a Ciudadanos por Unidas Podemos parecía exigirle un tiempo de aislamiento para poder explicárselo despacio a la ciudadanía. En este tiempo convocó dos elecciones generales en sólo seis meses. Después, como es bien conocido, dijo que no le quedaba otra que pactar con los comunistas, no porque quisiera, sino porque no había más soluciones para frenar a la derecha.

Y ahora ya se le ve contentísimo de ser aliado de Yolanda Díaz y hasta parece un comunista más forzando la máquina del dinero público para comprar votos en todos los rincones de España. Pero el Estado no dará para tanto y tanta inversión alocada y electoralistas la vamos a pagar duramente en los próximos años, sobre todo los más jóvenes en forma de dramático desempleo y, quién sabe, si en adicciones a algún tipo de droga para aliviar vanamente su situación.

A Sánchez sólo le interesa permanecer en Moncloa, por eso su proceder es un vaivén constante de un lado para otro. No busca el bien común, sino su beneficio particular. Aprobará las medidas que crea que le darán más votos. Como adicto al poder, nunca dimitirá. Aunque nos lleve a la ruina a todos.