Adiós a la buena vida

DANDO por hecho que Feijóo se hará cargo más pronto que tarde de la dirección del PP, la incógnita del quién queda despejada así como la del cuándo –cuanto antes–, pero resta por saber el cómo. Habrá que esperar al congreso a celebrar como muy tarde en abril, si todo transcurre como parece. La crisis no es de partido, sino de dirección, pero que de no resolverse pronto podría en riesgo su existencia. En las últimas citas electorales –Madrid y Castilla y León– resultó vencedor, si bien en la segunda incumpliendo las expectativas. Por otra parte, las encuestas fiables, que son todas menos la del CIS, le otorgaban también la victoria, mínima pero victoria, sobre el PSOE en unas generales.

Los socialistas, al contrario, gozan de una excelente dirección, entendiendo como cualidad el prieta las filas en torno al líder, pero adolecen desde la llegada de Sánchez de auténtico cariño popular. Perdieron posiciones en los últimos envites electorales y encuestas. Salvo el sondeo de Tezanos, los demás les auguran menos diputados. Claro que las generales no son ahora, cuando se pregunta pero no se vota, sino al cabo de un par de años. Sánchez se comprometió ayer mismo a no adelantar los comicios. A corto plazo es creíble, pero no por hacerle un favor al PP. Teme el efecto Feijóo. Por otra parte, sus socios de Gobierno, desactivado Iglesias, no le plantean problemas. Díaz está hoy más unida sentimentalmente al PSOE que a Podemos.

En esta situación de relativa fortaleza del espacio de centro derecha –no de dirección, recalco– disolver el partido para fundar uno nuevo, de la misma ideología, serviría para que Vox se apropie de parte de lo que hoy es el PP. La situación poco tiene que ver con la de Alianza Popular. Fraga en 1989, convencido de que nunca alcanzaría sus objetivos, disolvió su organización y renunció a gobernar España. Líder y organización eran vistos como restos del pasado. En ese momento terminó la transición, abriéndose paso a la alternancia en el poder.

Consolidada la democracia, aunque algunas instituciones sufran fuertes ataques como daño colateral de la ausencia de mayorías parlamentarias, el PP debe recuperar el estatus de partido necesario, junto al PSOE, para la alternancia. Bajo el mandato de Casado la había perdido en los últimos meses. Es de prever que con Feijóo recupere esta cualidad. Le avala su trayectoria en Galicia. El próximo 1 de marzo se cumplen 13 años de su primera victoria por mayoría absoluta. En las tres siguientes, en medio de los peores escenarios económicos y sanitarios, no solo revalidó sino que aumentó su liderazgo.

En consonancia con el final de Casado la llegada de Feijóo debiera ser el inicio de una nueva etapa en el partido. En el horizonte está una posible repetición electoral en Castilla y León, después vendrán las andaluzas y en poco más de un año las municipales y algunas autonómicas, entre estas Madrid. Los electores castigan la división interna. Es fácil imaginar cuál fue la condición de Feijóo para dar el paso, un salto arriesgado dada la comodidad con que gobernaba y ganaba elecciones en Galicia.

El mérito no solo es suyo. Goza de la inestimable ayuda de la oposición, que ayer mismo le reprochaba querer irse a Madrid cuando debieran aplicar aquello de a enemigo que huye, puente de plata. Porque, trece años después y cuatro elecciones arrasando, que el reproche siga siendo el mismo del primer día tal vez explique porque le costó tanto decidirse. Adiós a la buena vida.