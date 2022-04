Adiós Alberto, hola Feijóo

EN algunos países acostumbran a referirse al mandatario por el nombre de pila. En Argentina, por ejemplo. En España, también a veces. Sin ser fan del periódico, recuerdo en letras inmensas, a toda página, el titular del desaparecido diario Pueblo del 29 de octubre de 1982: GANÓ FELIPE. No era necesario tal despliegue tipográfico, pues la victoria estaba cantada. Hubiera sido más expresivo haber utilizado el verbo arrasar, aunque quizás el periodista caviló que esa contundencia la proporcionaba el tamaño. Y seguramente tenía razón.

Me voy a permitir, por unha vez, citar también al todavía, por pocas horas, presidente de la Xunta como Alberto en atención al largo tiempo dedicado a Galicia y como excepción que acompaña a la regla a los centenares de veces que en comentarios –escritos y hablados– salió a relucir su apellido materno Feijóo, vicepresidente primero, candidato después y presidente a la postre, durante la mayor parte de este convulso siglo XXI. También, porque dentro de poco, en lo que se refiere a las responsabilidades directas con su tierra, Alberto ya no será Feijóo. Será un gallego más. O casi un gallego más. Por eso: ¡Adiós Alberto! O ¡Que Dios te acompañe!, que viene a ser lo mismo.

El Feijóo político comienza una nueva etapa. No arrancó mal. Ganó, Macron por medio, a Abascal de manera contundente, y es probable que Sánchez se vea obligado a pedirle árnica, esa flor que transformada en ungüento reduce el dolor y la inflamación. El patio político no puede estar más alterado a causa de la actitud y desleales comportamientos de sus socios de Gobierno y apoyos parlamentarios. Las desavenencias con Unidas Podemos antes eran puntuales, ahora diarias. No le va a ser fácil completar la legislatura con broncas internas cotidianas, siempre artificiales e interesadas, como la última sobre el supuesto espionaje del CNI.

Lo lamentable sería que el citado organismo no realizara su trabajo, que es averiguar e informar al Gobierno sobre aquellos asuntos que puedan poner en riesgo la seguridad o la existencia misma del Estado Español. Lo sucedido durante muchas décadas con ETA y desde hace diez años en Cataluña, declaración de independencia incluida y contactos con Rusia, son causa de actuación obligada y contundente de los servicios de inteligencia.

Esperemos que la llegada de Feijóo a la política española aporte sensatez en medio de tanta frivolidad. Sobre todo como oposición, sin caer en el sanchista “no es no” que aun sigue vigente desde el Gobierno y presentando tras cada crítica una propuesta alternativa razonable. Feijóo llega a Madrid con el conocimiento de lo sucedido en Galicia durante sus 13 años de presidente. Me refiero a lo aprendido sobre como hacer oposición. O mejor dicho, como no hacerla. Se equivocará si día tras día acusa al presidente de ser el responsable de que España sea el peor país del mundo.

Decir que todo lo hizo mal durante estos trece últimos años de Feijóo fue el leitmotiv de la oposición en Galicia. Los resultados electorales están a la vista. Incluso ayer, en la última sesión Álvarez, portavoz socialista, mantenía el guión, criticando a la Xunta por el aumento de la deuda pública cuando el Gobierno, de su partido, la multiplicó bastante más. Tampoco Pontón, del BNG, tuvo su mejor día. El problema de la inflación supera el ámbito territorial de Galicia. No pretendo que ni nacionalistas ni socialistas gallegos digan hola a Feijóo, pero no pasaría nada por desearle un adiós a Alberto.