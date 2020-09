Adiós, Chichiña, adiós

era una castaño completa. Le gustaba cantar y bien que cantaba. Le gustaba componer y bien que compuso su canción. Le gustaban el jolgorio y bien que lo disfrutaba dando los primeras notas.

Y no digamos sus dotes culinarios de primera categoría que fue adquiriendo en la antigua casa de nuestros tíos, la famosa Casa Castaño, cuna de un auténtico templo gastronómico de primer orden, donde en aquellos años de su juventud estuvo a su servicio, y por supuesto en los fogones de nuestra querida madre, que le inculcó el amor a la cocina tradicional. Nunca hubo nadie que la superara en sus croquetas de marisco. ¡Ay, tus croquetas, Chichiña! Que suerte tienen ahora nuestra añorada madre y nuestro querido hermano Antonio, que de seguro estará frotándose las manos él, y la sonrisa de Rosiña, para que te pongas manos a la obra y disfruten contigo de ese rico manjar.

Ayer cuando la soledad de la noche me embargaba tu ausencia, entré en el bar de tu cotidiano café, de tu CORREO GALLEGO, y vi tu mesa, vi tu sitio y algo me decía que tu presencia seguía por ahí.

Mi mente empezó a acordarse de aquella tu canción de juventud, que yo, muy niño siempre escuchaba cuando tú la ponías en tu tocadiscos, ese Cuore de la italiana Rita Pavone que siempre te marcó tanto. Y no digamos esa canción que has compuesto y siempre cantabas en todas nuestras reuniones familiares, tu Carmeliña, muy del estilo Los Tamara para que la cantará el gran Pucho Boedo. Y siempre nos quedó por completar la cara B. Ahora podrás componerla y que nuestro hermano, gran pianista, te ponga la música allá arriba.

Que duro ha sido para todos los que te queríamos el que te hayas ido, ya nos somos 12, somo 10. La vida va sacando pero también va añadiendo. Aquí hay lágrimas. Allí alegría porque verás a todos aquellos que tú tanto querías y que se han ido a ese lugar donde tú acabas de llegar.

Sólo sé, –querida hermana–, que ese Zaliño que tanto empleabas en mis comentarios ya nadie más me lo va a decir. Que las croquetas que antes citaba, ya no serán como las tuyas. Que cuando suene el Cuore no será Rita quien lo cante, serás tú. Que cuando vaya a tu cafetería, miraré de soslayo, y sé que allí estarás, porque mi mente ese lugar ya lo tiene reservado para tí. Y tendré que aprender tu Carmeliña para seguir cantándola en reuniones familiares ,y así sentir tu calor de hermana a la que tanto queríamos y tanto vamos a echar de menos. DEP.