Afonso X: 800 aniversario, en una exposición

“Afonso X e Galicia” como motivo para una iniciativa del Consello de Cultura Galega que podrá seguirse en la Igrexa da Universidade en un período que abarca desde el día 13 de enero y el 25 de abril. En este caso, con motivo de la conmemoración del 800 aniversario de su nacimiento, y con atención al mundo de los códices de su miniaturas y el mundo astrológico, junto a la temática de las “Cantigas de Sta María”. Son avales del proyecto, con el Consello da Cultura Galega, la Consellería de Cultura de Galicia, la Diputación de Ourense y la “USC”. Oficia como comisario el musicólogo y medievalista Antoni Rosell, especialista en estudios comparados de literatura y música, profesor de la Universitat Autònoma de Barcelona y con experiencia con otras entidades: Arxiu Occità (Insitut d´Estudis Medievales de la “UAB”, del Centre d´Estudis Trovadorescos o el Centre Interuniversitaire d´ Histoire et Arqueologie Médiévales. A la par, estará asistido por el arquitecto Roger Badía, en la puesta escénica, formado en la UPC-ETSAB, de Barcelona y en el ZHAW Architektur, en Winterthur, especialista en rehabilitación de patrimonio y diseño de instalaciones lumínicas y performativas. Antoni Rosell intervino en la presentación por videoconferencia.

En su contexto, la exposición resultará una aproximación moderna, en fondo y forma, que mostrará una visión polifacetíca del Rey Sabio, en el contexto ibérico y europeo. Rosario Álvarez, la presidenta, destacó: “A exposición procura poñer en valor todo o patrimonio galego vinculado coa monarquía afonsí” y J.Manuel Baltar, resumirá: “É unha das primeiras accións a desenvolver a nivel institucional no ano 2021, e marca un camiño dunha andaina de colaboración futura”. Dolores Vilavedra, secretaria del “CCG”, y miembro del comité de la exposición puntualizó: “Afonso X foi unha figura de cultura europea, pero tamén cunha visión de grande actualidade. Un home que se movía con absoluta normalidade en diferentes linguas, que entendía que a confluencia das linguas era enriquecedora e que, ademais, tiña unha unha idea de cultura transversal na que no había divisións entre humanismo e ciencia.” Una exposición que mezcla la faceta personal del Rey Sabio, con las claras influencias de su proyecto político: “Buscou estructuras políticas ampla, moverse por riba das cuestión dos límites e dos reinos, unha forma dinámica de entender as relacións políticas, as estructuras políticas e as fronteiras.” Anxo Lourenzo apuntó: “Un proxecto expositivo que poñerá en valor a importante relación de monarca con Galicia, que ten unha das súas expresións nas Cantigas de Santa María, unha das obras da lírica medieval mais senlleiras redactadas en lingua galega.”

Afonso X/ Consello da Cultura Galega, una exposición dentro de los trabajos indagatorios del ente, como las surgidas del taller literario, enfocadas a las “Cantigas de Sta María”, sobre uno de los monumentos artísticos más valiosos y representativos del Medievo, y que se representó en tres ediciones sucesivas, cada cual más amplia. En 2003, se realizó una edición del “Códice de Toledo”, el menos conocido de los cuatro manuscritos, en respuesta a la demanda de la reproducción fotográfica de calidad, que facilitase la consulta y el estudio del manuscrito en sus distintas facetas, desde las materiales o anecdóticas, a las literarias, lingüísticas y musicales. Cinco años después. Habría una segunda edición, con una transcripción y un estudio preliminar, con notas de la profesora Martha E.Schaffer, especialista con años de estudio sobre la materia. Antoni Rosell, editó una versión vocal de las “Cantigas de St María”, en un cd, con importantes colaboraciones, tras cinco años de investigación.

Miniaturas de los códices y el mundo astrológico como materias para una exposición. Ana Domínguez Rodríguez, había publicado un impagable trabajo sobre esta temática en una publicación llamada “Fragmentos”, dedicada en un monográfico a “Alfonso X, el Sabio”, en 1984. Comentaba la investigadora: Llamamos miniatura alfonsí a aquellas pinturas que acompañaban a los códices que proceden del círculo de Alfonso X, escritas por encargo regio. No incluían por tanto en este concepto ni las pinturas que se realizaron posteriormente en los libros dejados inacabados a la muerte del Rey Sabio, en 1284, como la segunda parte de la “Estoria de España (Escorial, ms X.I.4), ni aquellas otras que ilustran copias tardías de algunos de sus textos y que en ocasiones se apartan abiertamente de la iconografía del original alfonsí (mss. de las “Partidas”, Biblioteca Nacional de Madrid 12.793 y Vit 24-6),aunque en otras la siguen con total fidelidad, salvo pequeños errores derivados de la incomprensión de las imágenes o de los inevitables estilos de época.

El estudio de la miniatura alfonsí se centra, pues, en aquellas obras indudables del mecenazgo regio- en el prólogo de las mismas se recuerda en qué consistió la labor del Rey- que son de hecho las de mayor calidad artística e interés iconográfico, dejando a un lado aquellos libros cuya relación con el monarca se ha mantenido a través de tradiciones orales más o menos fidedignas. Dejando a un lado los hechos excepcionales y dudosos nos encontramos con que la miniatura alfonsí constituye uno de los grandes momentos de la pintura española y uno de los conjuntos de mayor coherencia ideológica y cultural. El ingente esfuerzo editorial patrocinado por el Re Sabio, ina acompañado de unas tareas pictóricas en cuyo arte no hay antecedente único: no hay nada semejante a la empresa Alfonsí en el Reino de Castilla y León, ni hay tampoco un modelo concreto

El mundo astrológico. La nueva ciencia, era el hermetismo, conjunto de saberes de tradición helenística que reaparecen en Occidente, en diversos grados a lo largo de la Edad Media, y que se dirigían al hombre. Los astrolabios suponían una explicación científica para el mecanismo del Universo, que aunque dependiente de Dios, como motor supremo, poseía unos mecanismos –ciencias naturales, que era necesario conocer-. En las constelaciones y los planetas, que poseían cualidades depositadas allí por Dios, residía la explicación de los seres terrenales-el microcosmos-, que en sus diferentes eslabones (animales, vegetales, minerales), dependían de ellos. Los “Lapidarios” alfonsíes. Fueron recopilados y escritos de acuerdo con esta concepción del Universo, que sin duda alguna dejaban un lado mucho de sobrenatural y metafísico, que ocupaba, por ejemplo, a los escolásticos y buscaba encontrar una explicación racional ante el Universo.

Alfonso tuvo como una de sus misiones la investigación sobre los instrumentos científicos adecuados (Tablas de las Constelaciones de los planetas, elaboración de unos mapas del cielo y una esfera, “Libros del Saber de Astronomía”). Las imágenes de constelaciones y de planetas, eran tan importantes para esta ciencia como el utillaje científico e instrumental, pues en ocasiones el Sabio debía intentar incidir en la naturaleza, modificando los males precedentes de los astros. Talismanes, sortijas y objetos mágicos fabricados en determinadas circunstancias eran los instrumentos adecuados y de ellos recogió una amplia información el Rey Alfonso, en un libro que se conserva en fragmentos en la “Biblioteca del Vaticano” (ms. Reg. Lat 1283).Esa ciencia que no es nueva, pero encierra esa prioridad por su reaparición en el Occidente cristiano, o mejor dicho, en una de sus reapariciones.