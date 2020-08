Agosto / 3

AQUÍ, en este extremo del Atlántico, la realidad no parece ser vertiginosa. No se hace mucho caso a las pantallas, porque hay sobredosis, y se tapona la actualidad, sin acritud, como si fuera una hemorragia. Mucho más real que una estadística alarmante es una fuente de sardinas asadas junto al puerto. No hay realidad más real y más placentera, a pesar de que las especies sufren un bajón notable. El perfume del pescado nos envuelve, desde la iglesia hacia las casas que trepan por la colina. Sigo ese rastro que me hace regresar a otros agostos sin amenazas. Cuando entrechocábamos los vasos y nos pasábamos las viandas con la misma cubertería, sin el embozo del miedo.

Definitivamente han cambiado algunas cosas. Pero esta piel de piedra antiquísima que me lleva hasta el faro escueto, este camino que bordea el océano como cuerda de funámbulo, sigue como siempre, ignorando quizás nuestro dolor. La grandeza del paisaje aquí tiene que ver con el escepticismo hacia el género humano. Las rocas y el mar muestran un desparpajo geológico, una indiferencia hacia nuestros pesares, porque, aunque sufren nuestro daño, llevan una eternidad moviendo el engranaje de las olas con una seguridad aplastante, sin tener en cuenta nuestra admiración ni nuestro deseo.

En tiempo líquido y evanescente, aquí resiste una idea de estabilidad y belleza. Hay más certeza en el perfume del pescado que en algunas verdades políticas, y eso se aprecia mientras uno desciende hacia el puerto. Engañados por los coloristas señuelos de la propaganda y el tiempo mediático, hemos dejado de apreciar la sutileza de los placeres sin artificio. Tengo mucha fe en esta guarnición de pimientos, donde la verdad habita desde antiguo. Estas sensaciones anulan por completo los decorados del invierno, los escenarios de cartón piedra, las palabras aderezadas con sabores sintéticos.

Finalmente, la salvación consistirá en sentarnos sobre estas rocas y contemplar el mar. La observación de una naturaleza que nos ignora, incluso cuando vertimos en ella nuestra mierda, ya fue descrita como la gran terapia. De nuevo vuelven a mí obras como las de Aldo Leopold, Nan Shepherd, Annie Dillard, y tantos otros. El poder sanador de la literatura de la naturaleza encierra enseñanzas, no para el futuro, sino para el presente. Cualquiera de los lugareños que trasiegan un vino fresco y comen lentamente unas sardinas perfumadas en esta taberna, a los que me uno como quien acompaña un ritual mágico, saben bien que aquí se asientan las columnas que soportan el mundo. Más allá de los escenarios de ficción, en los que se desarrolla el drama contemporáneo (o quizás la comedia), hay una armazón que no tiembla ni se doblega, unos cimientos que no pueden ser dañados por la corrosión de la mediocridad, la envidia o la mentira.

Esta es la distancia entre la inmensidad innegociable, que nos muestra nuestra verdadera estatura, y la pobre figuración de los seres humanos soberbios y egocéntricos, que creen dominar el mundo con un catálogo de mezquindades o de venenos. Mientras levantamos la copa de vino y nos dejamos purificar por el perfume del mar y del pescado, en otros lugares se diseña con oscura solemnidad el nuevo guion del mundo. Ninguna de sus frases merecerá aquí nunca el más mínimo respeto.