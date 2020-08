Agosto / 9

ACOSTUMBRADOS a que todo suceda en el momento, a que la realidad sea aquí y ahora, todo lo que es historia se adormece o se olvida, y lo que es futuro se ve con gran escepticismo. Todo parece suceder en un presente inmenso. Lo que no es presente es ese viejuno pasado que abarca desde la Prehistoria a hace apenas unos pocos años. El presente mola porque es lo último, lo único de verdad vivo, por mucho que resulte desalentador: la única certeza que tenemos es la de vivir este mismo instante único. Un segundo después comienza el territorio brumoso del futuro. Los jóvenes lo creen así, sobre todo porque imaginan esas brumas, ese territorio impredecible.

Este furor por el mundo inmediato se basa en un crisol de emociones y tecnología que rompe bruscamente con el tiempo de sus padres y no digamos con el de sus abuelos. Hay una zanja inmensa que separa un mundo de otro, y es probable que esa zanja la establezca internet, un invento comparable a la imprenta. Y aunque muchos padres nos hemos asimilado a la modernidad de la comunicación global y sus encantos, nada es comparable a la experiencia tecnológica de estos jóvenes que descreen de la historia pasada y yo diría que también de la futura.

Saben que lo que no es fieramente hoy sólo significa incertidumbre. Nos ven bracear en un océano de dudas, en un mar de nostalgias que nos daña, y a veces nos engaña, nos ven pensar en qué será de nosotros (y sobre todo de ellos) en un futuro próximo, y entonces han decidido que sólo el presente, el aquí y ahora, merece realmente la pena. La tecnología les mantiene en un vínculo permanente con la realidad inmediata: creen, quizás, que todo el mundo cabe en esos mensajes, en esas redes sociales, en esos vídeos que ven compulsivamente. Han aprendido a obviar la pantalla del salón, la televisión tradicional, quizás porque representa una diosa del pasado a la que no están dispuestos a adorar. Por eso apartan la mirada, no sé si con desprecio o con cansancio, y vuelven a su pequeña pantalla todopoderosa, a su red de amistades, al aquí y ahora absoluto, ni un segundo más allá del ahora mismo.

La juventud, divino tesoro, siempre fue el elogio del ahora. Nadie quiere envejecer. Curiosamente, el elogio del presente, la vida en directo, choca en este verano de 2020 con una realidad muy poco atractiva, envueltos como estamos en una pandemia y en un torbellino de noticias desalentadoras que no parece detenerse. Reconozcamos que es muy difícil renunciar a la felicidad, sobre todo cuando el pasado te parece que no va demasiado contigo y el futuro, por lo que dicen ahí fuera, no se dibuja como un camino de rosas.

Tiempos difíciles. Tiempos difíciles para todos y más para los jóvenes que, a fuerza de escuchar los malos augurios del futuro, han decidido agarrarse al presente, como quien se ata al mástil en medio de la tormenta. Un día, cuando el futuro les alcance y ellos tengan un pasado que recordar, pensarán en estos días extraños que les tocó vivir cuando sólo creían en la felicidad del momento, en no perder la alegría que sabían efímera. Y así confirmarán lo que siempre sospecharon que les sucedía a sus padres: que pensar en el pasado e imaginar el futuro puede hacerte sufrir más de lo debido.