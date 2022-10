SE DICE que faltan líderes en el mundo, pero yo creo que sobran. Esos líderes, los mesías, los que vienen con su épica. Aburren. No, no necesitamos líderes ni salvapatrias. No, por favor. Abstenerse. Harían lo mismo en otras distancias, en la comunidad de vecinos, es gente que necesita estar en la pomada, mandar, decidir, llevar la voz cantante. Otra cosa, los liderazgos menos estruendosos. Menos egocéntricos. Menos abanderados. Pero claro, en tiempo de pantallas, hay que enseñar la cresta. Aunque hay esos poderes en silencio (no diré oscuros, no lo diré...) que tampoco son convenientes.

¿Qué líderes, entonces? Normales, diría el otro. Si eso es posible. De Europa me solía gustar esa normalidad, ahora un poco entumecida. Pero el perfil bajo siempre es más honesto, más presentable. Los que vociferan, en la plaza o en Twitter, suelen preferir el ruido, lo que deviene en confusión. Justo la confusión que necesitan. La niebla de las palabras. Creo que se puede ser líder y normal, qué diablos. Sin solemnidades vacuas, y sin excentricidades mediáticas. Aunque luego te llamen tecnócrata, como si estuviera mal visto un gobierno de ideas y mucho mejor, en cambio, un gobierno de pasiones.

Pienso eso mientras veo a Sunak, jaleado por la comunidad india en Inglaterra, y también fuera. Es uno de los nuestros, pensarán, que ha llegado a lo más alto después de descartar a varios nacionales inservibles. Pero Sunak, que lleva los mejores trajes y los mejores jerséis, con ese tipín, no representa el abigarrado y colorido mundo del que procede, sino que quiere traer la normalidad. ¡Ah, la normalidad! Él o su porquero han descubierto que eso es lo que hace falta, porque el mal en el Reino Unido viene de los liderazgos sin más, del exceso de solemnidad y nostalgia, de la cosa mediática, de las banderas perdidas del brexit, que ahora Garton Ash (ayer, en El País) invita a olvidar de una vez. Fuera esos delirios. ¿De verdad creen que Sunak ha venido para pasar página de esa puerilidad política?

Pero ha creído ver que los británicos necesitan normalidad, si ello es posible, después del caos. Él, con los jerséis ajustados y perfectos, con el peinado demasiado perfecto, es hijo de todo ese caos. Es el planeta parido por el estallido de tantas supernovas que fueron quedando en el camino, algunas ciertamente efímeras. Pero Sunak quiere ser la antítesis de Johnson, quizás alimentando en exceso la estúpida visión maniquea del mundo contemporáneo. Antítesis, sí, pero conservador como él. Si hubiera elecciones no sería presidente, y lo sabe, pero tiene una ocasión única para devolver a UK la dichosa normalidad y va a agarrarse ella. Ni un flequillo más en Downing St. Aunque a los británicos les guste más Johnson, con su pelo improbable, como si siempre fuera una nebulosa en formación. Llega un momento que todo eso es agotador, aunque lo agotador es la economía. Lo malo es que Sunak ya ha dicho que la normalidad significa dureza.

Comprendo que el brexitismo necesita esa emoción de la nostalgia imposible, esas ascuas moribundas del imperio. No podrá vivir de eso. Tendrá que aprender de las calles, aunque las pise con zapatos de lujo. Las solemnidades patrioteras, esas ideas de grandeza, están caducas. Las puertas doradas que se abren al paso de Putin, tan gigantescas, quieren mostrar esa idea de poder, inmenso, casi divino, ese arrebato de banderas, pero llega un momento que desearás la normalidad de una mesa breve y una mirada cálida.