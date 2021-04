Ahora sí se ve algo de luz

CON todas las cautelas y prevenciones posibles, tengo la sensación de que en Galicia se inició el camino de vuelta a la normalidad. La buena respuesta que reflejan los datos sanitarios tras la temida Semana Santa nos hacen ser moderadamente optimistas. Se ve algo de luz al final del túnel, aun siendo conscientes de que todavía queda mucho trecho por recorrer y de que para avanzar más rápido se precisa la colaboración de agentes externos, siendo el principal la llegada de vacunas en número de dosis suficiente para cumplir con los planes establecidos. Los servicios de salud gallegos demostraron estar capacitados para administrarlas en grandes cantidades. Solo hace falta tenerlas a mano.

Un factor importante para la desescalada será también el comportamiento en el resto de España y Portugal. Nuestros vecinos del sur también presentan datos favorables gracias a las drásticas medidas tomadas cuando hace un par de meses se les desbocaron los contagios. No así en algunas comunidades españolas, cuya situación es hoy más que preocupante.

Navarra, País Vasco, Madrid y Cataluña registran en los últimos días un notable incremento de contagios con una presión hospitalaria que hace difícil atenderlos. Y aunque Galicia está cerrada perimetralmente, cada día se producen miles de movimientos de personas de otros lugares por causas justificadas.

Esta relativamente buena situación animó a la Xunta a suavizar algunas restricciones que entrarán en vigor mañana. Destacan las relacionadas con la restauración y la libertad de movimiento de las personas. El toque de queda se retrasa hasta las once de la noche y se podrá salir a cenar solo en casas de comidas hasta esa hora bajo una serie de requisitos fáciles de cumplir. Para el sector es un alivio, una bocanada de aire que insufla esperanza.

Sabemos que las incidencias sobre las vacunas, con Astrazeneca y ahora Janssen de lamentables protagonistas, pueden volver a repetirse. Generan confusión y retrasos, aunque ayer la Unión Europea, por vez primera, anduvo lista y suplirá con Pfizer las perturbaciones causadas por las primeras. Pero hay otro peligro a la vista, que sería fácilmente subsanable si no fuese por el empecinamiento del presidente del Gobierno de utilizar la pandemia para hacer su campaña electoral en Madrid.

La negativa a buscar una solución, un plan B, para después del final del estado de alarma, el 9 de mayo, no puede estar más reñido con la lógica y el sentido común. Cierto que la excepción no puede convertirse en lo habitual, como se decidió hace meses, pero las autoridades sanitarias, autonómicas en este caso, han de contar con herramientas eficaces para ejercer su función. La gestión de la pandemia no puede quedar en manos de la Justicia, como se desprende.

Afortunadamente, las elecciones en la Comunidad de Madrid son cinco días antes del fin del estado de alarma. No es mucho tiempo, por lo que Sánchez debiera rectificar antes. Tampoco encuentro ninguna ventaja para su partido introducir este asunto en la campaña. No entiendo la estrategia de convertirse él en rival de Ayuso. El riesgo que corre es elevado. Si pierde queda desautorizado para seguir al frente del Gobierno. ¿Piensa adelantar las elecciones generales? Es lo que muchos creen.