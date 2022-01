Aínda o ferrocarril!

Lembro que dende neno viña no verán pasar as vacacións á Galiza, á casa da miña avoa, viñamos dende Barcelona, cidade na que eu nacín.

O traxecto entre Barcelona e Santiago faciámolo nun tren terceiromundista onde pasabamos unhas vinte horas. Sempre chegaba con horas de retraso e daquela nin devolvían os cartos se chegabas tarde ao teu destino.

Na actualidade ese tren é un ferro vello e non ten nin enchufes para as pantallas e móbiles. Vén lembrarme o tema do tren unha viaxe en ferrocarril que fixeron Ana Pontón máis Néstor Rego de Ferrol a A Coruña. Tardaron en completaren o traxecto o dobre do que se tarda en coche.

En plena época do AVE segue habendo trens terceiromundistas que non teñen nin a velocidade adecuada nin as infraestruturas acaídas á nosa vida actual.

A falta de tomas para cargar as nosas pantallas é hoxe indefendible, se temos que pasar case o día enteiro no tren é de supoñer que queiramos traballar ou ter tempo de lecer cos nosos aparellos informáticos.

O ferrocarril é o medio de transporte máis ecolóxico e, porén, aquí na Galiza, está anticuado.

Nestas viaxes que facía eu coa miña familia de Barcelona a Galiza viñamos por Ourense e alí faciamos un transbordo cara a Santiago. A Estación de Ourense tiña de nome Ourense-Empalme e o tren que nos leva de Ourense a Santiago tardaba catro horas.

Daquela eu era un crío e facer algo diferente do de cada día xa era unha aventura.

Hoxe se tivese que repetir esas viaxes aburriríame tremendamente.