LOS sondeos se miran del derecho y del revés, aunque no hay dirigente político que confiese que le preocupan; todos dicen que las encuestas indican una tendencia y que hay mucho voto indeciso, que lo que importa son las papeletas en urna. Sí hay unanimidad en cambio respecto a las consecuencias de las elecciones: no solo son vitales para los andaluces sino también para el resto de los españoles.

Y hay unanimidad no reconocida en algo muy evidente: los nervios. Los políticos, al inicio de la campaña electoral de Andalucía, están al borde del ataque de nervios.

En el PSOE, a poco que se rasque, se advierte la preocupación. Es máxima. Sánchez, si quiere, podrá mantenerse en Moncloa hasta el final de la legislatura, ni le echará de allí una moción de censura por falta de votos ni tampoco la ejecutiva de su partido, ya se ocupó él de cambiar los estatutos y también de no incrustar en ese órgano de dirección a nadie que no le fuera absolutamente leal, que no le debiera la vida política.

Sin embargo sabe perfectamente que le pueden echar los votos, y que además es muy peligroso que se le empiece a notar la aureola de posible perdedor, porque a nadie le gusta apostar por alguien al que la fortuna le es adversa. Así que mantener el tipo en Andalucía es vital para Pedro Sánchez.

No es una región cualquiera para los socialistas. Es su Andalucía, su feudo, la que los catapultó a Moncloa, la región que han gobernado durante 36 años y que siempre les fue fiel hasta que llegó al Gobierno Juanma Moreno. Que llegó y convenció, y hoy todas las encuestas, además de la percepción popular, es que va a ganar sobradamente.

Para el PSOE, no mejorar el resultado anterior, el de Susana Díaz, que ganó pero con un bajón considerable de votos, sería una derrota insuperable que marcaría el fin del reinado de Sánchez cuando se celebren las próximas generales.

Es mejor el panorama del centro derecha, con excepción de Ciudadanos, que de ser partido de gobierno y bien valorado como partido de gobierno, se va a quedar en mínimos. Arrimadas no aceptó la oferta de Juanma Moreno de que los consejeros de la Junta que pertenecían a Ciudadanos se presentaran en las listas del PP, y la situación es hoy muy difícil de superar.

Aún así, Moreno ha traslado a Juan Marín que si consigue dos o tres escaños podría plantearse incluir a algún miembro de Cs en su nuevo Ejecutivo. Si consigue repetir gobierno, evidentemente.

Vox está fuerte en Andalucía y en estas dos semanas Juanma Moreno tiene el reto de captar votantes del PSOE y de Ciudadanos insistiendo en la idea de que la mejor forma de arrinconar al PSOE y a Podemos, no solo en Andalucía sino también en el resto de España, es que el PP pueda gobernar en solitario sin las exigencias que pueda plantearle un socio como Vox. Exigencias que en muchos casos son contrarias a lo que defiende el PP.

Pero hay algo más que provoca que votantes socialistas y de Cs se planteen votar a Moreno: poner la primera piedra de castigo a Pedro Sánchez en Andalucía, para intentar que esa primera piedra en el feudo tradicional del PSOE, donde está parte de su fuerza, provoque en las siguientes generales el cambio de Gobierno en Moncloa.