Alba Raña Barreiro, concierto de piano en el Paraninfo da Universidade

Concierto de la pianista Alba Raña Barreiro en el Paraninfo da Universidade- 20´00 h.-, entre obras de J.S.Bach, W.A.Mozart, Chopin y M.Ravel. Alba tuvo como maestra fundamental a Alina Pociute, con la que continúa estudiando mientras afronta en sexto ocurso de grado y haber realizado el de grado profesional de trompeta en el Conservatorio Profesional de Vigo. En 2016, había probado el acceso al grado profesional de piano, y entre los maestros que figuran en su evolución, destacan Carmen Martínez-Pierret, Josep Colom, tan apreciado por los alumnos que tuvo en su Cátedra de los Cursos U.I. de Música en Compostela; Dennis Pascal, Katia Veeksmans, Alberto Rosado, Marisa Manchado, Douglas Finck, Emilio Mol, Isabel Gil y Mariya Bonderenko. Prosiguió como alumna en la Academia Ingenium Int. Summer School for Musik, ampliando con Cliodna Shanahna, Simon Callaghan, Hiro Takenovchi, Heather Tomala, Richard Sisson y Leon McCawlen y fue merecedora del “Chopin Award for the Best Int.”. Aspira en la actualidad a incorporarse en alguna “Hochschulen” alemana para continuar sus estudios.

Para comenzar su sesión, la tendremos con la “Partita nº 1, en Si b M. BWV 825”, de Johann Sebastian Bach, pieza que forma parte de la primera parte del “Klavier´-Übung” y que conoció su publicación en Leipzig entre 1726/31, con la periodicidad de una por año. Un período en el que el propio término de “partita”, variaba en cuanto al concepto de su significado y según los posibles casos, podría valer como una suite instrumental de danzas o una serie de variaciones. Cada una de las bachianas, comienza con una gran pieza introductoria que lleva un título diferente. La “Partita nº 1, en Si b M.”, se resuelve en siete tiempos y fue la primera publicada en 1726. Al igual que las “Suites imglesas” , se distingue por su presumible sencillez. El “Praeludium”, apreciado como una pieza de pocos compases, parece una invención a tres voces montada sobre un motivo organizado. La “Allemanda”, es una especie de movimiento perpetuo en el que se superponen distintas ideas. La “Courante” asoma los italianismos evidentes. La “Zarabanda”, muestra un aire ornamentado, en estilo versallesco. Los dos “Minuetos”, se diferencian claramente uno del otro, hasta completar con la “Giga”, en un ritmo de cuatro tiempos y un despliegue de gran virtuosismo.

Mozart con la “Sonata en Re M. K. 311”, del período de Mannheim, hacia 1777, obra de un veinteañero y es pareja de la “K309”, según el testimonio del estudioso Alfred Einstein. Sonatas que verán la luz en casa de los Cannabish, y para bien de las mismas, han mantenido la curiosidad y el entusiasmo de los analistas de toda época. Paumgartner dirá de ellas que trasladan a un campo más reducido algunas exquisiteces técnicas de la citada escuela de Mannheim, superando con mucho en cuanto a estructura y organización temática, el nivel de la producción de las obras comunes de los músicos de aquel tiempo. Mila, otro agudo analista no podrá resistirse a dejarnos su opinión en un par de líneas sutiles y esmaltadas: “La alisada ductilidad de la escritura mozartiana se revela pues, mirándola con lupa, un sorprendente triunfo del “stilus mixtus”, una sapientísima obra de taracea de diversas técnicas musicales, que confluyen fundamentalmente en los dos polos de la monodia acompañada, de carácter teatral, y de libre polifonía de una criatura contrapuntística, generalmente a tres voces. Entre estos polos fundamentales, integrados por posibilidades accesorias, como el virtuosismo de una brillante escritura clavicembalística, y el carácter compacto de la homofonía de los acordes, se establece una especie de recambio continuo que es la vida misma, la respiración de la fantasía creadora de Mozart.”

Chopin a través del “Estudio nº 5, en Sol b M.” del “Op. 10” con su literatura a cuestas. El 25 de abril de 1839, en una carta fechada en Marsella, demandará el compositor a Julian Fontana ante la posibilidad de un concierto en París, de Clara Wieck, en la que la futura compañera de Robert Schumann dará un concierto con esta obra, conocida como “teclas negras”. Llamaba la atención el énfasis que hacía en él y de que solo utilice las teclas negras del piano. El estudio todo en tiempo 2/4 y rápidos tresillos de semicorcheas sobre la mano derecha, consta de 85 compases, al principio de los cuales anotó “legatissimo e leggierisimo”, aunque en todas las ediciones posteriores estas palabras fueron cambiada por “Vivace e brillante”. Para Józef Chominski, fueron los editores los que modificaron las indicaciones de Chopin por considerarlas demasiado “expresivas” para un estudio, mientras se suponía que “Vivace e brillante”, resultaba más indicado para un fragmento de estas características. Diferente será la opinión de Ferenz Liszt, quien admiraba profundamente este personal estudio de las “teclas negras”.

Ravel con la “Sonatina nº 1” pensada para un concurso organizado por una publicación musical y que completó en 1905, con una presentación pública al año siguiente, el 10 de marzo de 1906, por Paule de Lestang realizada en Lyon, antes de la parisina en la prestigiosa Sociedad Nacional de Música, en la sala de la Schola Cantorum, con Gabriel Grovlez. Fueron dedicatarios de tan delicada composición Ida y Cyprien Godebski, compañeros y confidentes de toda la vida. Tres tiempos: “Moderato”, “Movimiento de minueto, en Re m M.” y “Animato”, escrito en forma de tocata. La escritura de la obra, por su reconocida fineza y cierto apacible clasicismo, se sitúa en la distancia de los patrones del postromanticismo del que era principal figura Vincent d´ Indy, un maestro indiscutible por la herencia que dejó.