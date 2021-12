Alba Raña: J.S. Bach, Mozart, Chopin y Ravel, en el Paraninfo da Universidade

Concierto de la pianista Alba Raña en el Paraninfo da Universidade- 20´30 h.-, ofreciendo la “Partita en Si b M. BWV 825”, de J. S. Bach, la “Sonata en Re M. K. 311”, de W.A. Mozart, el “Estudio nº 5, del Op. 10”, de F.Chopin y la “Sonatina”, de Maurice Ravel. Alba Raña, tuvo como primera maestra a Alina Pociute, en 2014, antes de alcanzar el grado profesional un par de años después y disfrutar de las docencias de Josep Colom, Claudio Martínez Mehner, Denis Pascal, Katia Veeksmans, Carmen Martínez Pierret, Alberto Rosado o Marisa Manchado, entre otros. Fue seleccionada para la Ingenium Accademy International Summer School of Music, en donde siguió el magisterio de Cliodina Shanahan, Simon Callaghan, Hiro Takenouchi, Heather Tomola, Richard Sisson y Leon McCawley. Publico en 2019, el trabajo “Abiogénesis”, grabado en el Auditorio David Russell, del Conservatorio de Vigo, con la Orquesta Sinfónica del centro. Recibió también el “Chopin Awards for the Best Interpretation” y el tercer Premio del Concurso Music Competition. Prosigue estudios por invitación en la Hochschule für Musik, Teater und Medien Hannover.

Un Bach fundamental para comenzar sesión, a través de la “Partita nº 1, en Si b M. BWV 825”, en sus siete tiempos desde el “Preludium”, a la “Alemanda”, la “Courante”, la “Zarabanda”, los dos “Minuetos” y la “Giga”. Estamos ante la primera entrega del Klavier-Ubung, de la serie que vieron la luz en el período de Leipzig, que ocupará su biografía entre 1726 y 1731, y que fueron publicadas a lo largo de una cada año, completando la integral en 1731. El conjunto recibiría el nombre de Klavier-Übung beftehend in Praeludien, Allemandien, Couranten, Sarabanden, Giguen, Menuetten und andern Galanterien. En ese período histórico, entre los siglos XVII/XVIII, ese término de “Partita”, obtendrá distintos significados y que entre otras razones, podía acercarnos a lo que es una especie de “suite” instrumental en su amplia extensión, suite de danzas tan propias del momento histórico, en el que tampoco se dejan de lado la posibilidad de la idea de variaciones. Cada una de tan importantes “Partitas”, suele iniciarse con una representativa pieza de introducción que lleva un título diferente según las “suites”. El “Preludium”, en esta obra, destaca por su aceptación recibida, comenzando por una cascada de 21 compases, que sugieren una invención a tres voces construida sobre un motivo de ritmo organizado y que se va afirmando de una a otra voz.

W.A. Mozart, en otra de las obras para el teclado de mayor celebridad, en concreto la “Sonata en Re M. K. 311”, obra de su estancia parisina de 1778, quizás una obra gemela con la “K.309”, del año anterior, el mes de la arribada a Mannheim, tras otra visita a Munich, en estos años juveniles marcados por esa urgencia familiar de probar fortuna en la carrera de un talento virtuosístico, cara a presentarle en los ambientes más proclives a esa consolidación que, con el futuro, dejará los conocidos frutos. Para uno de los tantos estudiosos con reconocida autoridad, Paumgartner, estas dos sonatas citadas, trasladan a un campo más reducido algunas de sus exquisiteces técnicas de la llamada escuela de Mannheim, que dejará impronta en varias generaciones de compositores, frisando el período romántico, superando en esta ocasión, con mucho, el concepto de la estructura de la organización temática. Esta sonata, y en particular el “Andante”, está dedicada a Josepha Freysinger, hija del Consejero Áulico de Munich, uno de los tantos caprichos emocionales de este talento enamoradizo.

Frederic Chopin con el “Quinto en Sol b M.”, de los “Estudios Op. 10”, la primera serie que tendrá punto de continuación en los doce del “Op. 25”. El conjunto de los “Estudios del Op. 10”, comenzó a fraguarse en 1829, con un jovencísimo y obsesivo creador, enmarañado en la serie de formas musicales más diversas, y cuando entonces no llegaba a los veinte años. En cuanto al estudio que nos afecta, no estará ajeno a su personal leyenda, ya que en una misiva fechada en Marsella y destinada a Julian Fontana, le confesará la pretensión sobre un posible recital parisino con la entrañable Clara Wieck, en 1839, cuando la futura esposa de Robert Schumann, se decidió incluir el “Estudio en Sol b M”, conocido como “teclas negras”. Leyenda para abundar en el hecho de que, como había hecho en el anterior, en “Do sost. m.”, el autor utiliza sin cortapisas el dedo pulgar sobre las teclas negras, algo que las reglas del piano tenían vetado por considerarlo antinatural, obligando a mayores, a descolocar la posición de la mano sobre el teclado, dado que el ataque del pulgar es absolutamente diferente al de los restantes dedos.

Impresionismos ravelianos por una obra tan apetecible como la “Sonatina”, perfecta para completar la sesión de Alba Raña, si es que no guarda algún detalle de agradecimiento. Obra que el autor comenzó a diseñar en 1903, prevista dentro de lo posible para un concurso y cuya primera interpretación se ofreció en Lyon, confiada a Paule de Lestang, en la primeravera de 1906, antes de la presentación parisina al año siguiente, en la Sala de la Schola Cantorum parisina con Gabriel Grovlez, en una sentida dedicatoria a Ida y Cyprien Godesbki, amigos desde los años de juventud. Cada uno de los tres tiempos, resulta una verdadera declaración de principios artísticos: “Moderé”, con la versatilidad de sus armonías; el “Menuet”, que ocupa el espacio previsible de un movimiento lento, aunque más animado y con un gran rigor rítmico para pasar al tiempo “Animé”, compuesto en el estilo de “toccata” y que resulta un divertimento.